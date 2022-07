CD GALLIPOLI – Pres. Carrozza: “Vogliamo ben figurare in Eccellenza. A breve importanti novità”

L’Asd Città di Gallipoli si prepara alla sua prima stagione in Eccellenza pugliese. Il presidente Vincenzo Carrozza, attraverso l’ufficio stampa del club, parla dei progetti futuri: “Dopo un periodo di apparente riposo e di programmazione del nuovo asset societario, nei prossimi giorni inizieremo ad annunciare alcune importanti novità in vista della nuova annata. Sappiamo bene che il campionato che andremo ad affrontare sarà un torneo di assoluto livello e proprio per questo motivo stiamo lavorando per rinforzarci sotto tutti i punti di vista”.

“La nostra intenzione – prosegue Carrozza – è quella di partire da un importante blocco della passata stagione. Proprio per questo motivo nelle prossime ore avvieremo i contatti con il mister e con i ragazzi che hanno conquistato questa categoria. Il nostro obbiettivo sarà quello di ben figurare anche nel prossimo campionato d’Eccellenza, ovviamente il tutto attuando una politica sostenibile e comparata con il periodo che viviamo. Nuovi progetti? Sì, a differenza della scorsa stagione, in questa nuova annata calcistica lanceremo un nuovo settore giovanile, che andrà a comprendere tutte le fasce d’età. Siamo già in contatto con alcuni tecnici di primo livello e a breve ufficializzeremo il tutto. Siamo convinti che una società sana, virtuosa ed in salute non può che prescindere dai giovani del proprio territorio”.