BASKET A2/m – Andrea Pasca Nardò, ufficializzato il nuovo direttivo al completo

Completato il nuovo direttivo dell’Andrea Pasca Nardò. Già citato il passaggio di consegne tra Ivan Marra, che passa a fare il consigliere, e il neo presidente Cesare Barbetta, coadiuvato dal vice, Marco Papadia, il nome nuovo è quello di Loretano Di Gesù. Completano il nuovo organi direttivo: Angelo Pasca, Fabrizio Durante, Antonio Caracciolo e Marcello De Simone. Il ruolo di direttore generale sarà ancora ricoperto da Valentino Mandolfo.

Il patron Carlo Durante: “Ci riassettiamo come staff dirigenziale riaccogliendo la passione e l’amore per questa società di tanti uomini, professionisti, veraci appassionati di pallacanestro. Non ci saranno, di fatto, numerosi cambiamenti se non in alcuni ruoli. Le scelte fatte nelle ultime settimane sono state pensate e messe in atto in ottica di miglioramento e continuità aziendale, per permettere a questo club di continuare a lottare per tutta la penisola italiana per molti anni ancora. Siamo pronti ad una nuova avventura, con la passione di sempre, con i sogni che ci hanno da sempre contraddistinti. Forza Nardò!”.