LECCE – Mercato: interesse per un centrale scozzese, la porta è ancora vacante. Il salentino Milanese alla Cremonese

Mentre la squadra continua a lavorare al fresco di Folgaria, l’area dirigenziale del Lecce continua a lavorare altrove per assicurare alla rosa degli elementi in grado di rinforzarla. Partiti Lucioni e Coda, il dt Pantaleo Corvino, insieme al ds Stefano Trinchera, stanno sondando il vastissimo mercato europeo alla ricerca di elementi interessanti.

Dalla Scozia giunge voce di un presunto interessamento del Lecce per Lewis Ferguson, centrocampista classe 1999, in forza all’Aberdeen. La sua società chiederebbe una cifra (2,5 milioni di sterline, circa tre milioni di euro) non troppo lontana alla somma che avrebbe messo a disposizione il club giallorosso. Se la distanza tra domanda e offerta è così esigua e se l’interesse del Lecce per Ferguson è reale, allora l’affare potrebbe andare in porto. Corvino è in chiusura per completare il passaggio di Lorenzo Colombo in prestito con diritto di riscatto per il Lecce, e di controriscatto per il Milan. Sarebbe il secondo rinforzo per l’attacco dopo l’arrivo di Assan Ceesay.

Resta anche da colmare la casella del portiere: l’ultimo nome che gira è quello del sampdoriano Wladimiro Falcone. Per la difesa, invece, si seguono le tracce dell’esperto difensore centrale Nikola Maksimovic, ex Torino e Napoli.

Intanto, il salentino Tommaso Pantaleo Milanese, di proprietà della Roma, passa a titolo definitivo alla Cremonese. Nell’ultimo campionato, l’attaccante 2002 nativo di Galatina e cresciuto a Martignano, ha giocato in Serie B con l’Alessandria.