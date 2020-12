SERIE D/H – L’ultima del 2020 si chiude con un terzetto in vetta: tutti i tabellini della 9ª giornata

Foto: Mengoli vs Gonzales, Nardò-Taranto (©SalentoSport/Coribello)

L’ultimo turno di Serie D/H del 2020 si chiude con un terzetto in vetta alla classifica, formato da Casarano, Sorrento e Taranto. Il Bitonto ferma l’ex capolista solitaria sul pareggio e ne approfittano i rossazzurri e i rossoblù per afferrare la prima posizione. Rallenta il Lavello, stoppato a Brindisi sull’1-1; pareggi negli altri due derby pugliesi Fasano-Andria e Gravina-Altamura. Tutti i tabellini della nona giornata.

AZ PICERNO-PORTICI 3-2

RETI: 13′ pt Prisco (PO), 41′ pt Iadaresta (AZ), 46′ pt Maione (PO), 27′ st Albadoro (AZ), 29′ st rig. Esposito (AZ)

AZ PICERNO: Giuliani, Girasole (1′ st Allegretto), Nossa, Caiazza (24′ st Sicuro), Finizio (27′ st D’Angelo), Pitarresi, Matarrese (18′ st Santarcangelo), Guerra, Zito (36′ pt Albadoro), Iadaresta, Esposito. All. Ginestra.

PORTICI: Schaeper, Bisceglia, Donnarumma, Nappo, Arpino (36′ st Conte), Illuminato, Savarise, Guadagni, Prisco, De Luca (1′ st Vitiello), Maione. All. Panico.

ARBITRO: Tomasi di Lecce.

NOTE: ammoniti Dametto, Esposito, Giuliani (AZ); espulsi: Greco (dg AZ, dalla panchina).

BRINDISI-LAVELLO 1-1

RETI: 17′ Franzese rig. (B), 39′ Liurni (L)

BRINDISI: Pizzolato, Nives (67′ Merito), Dario, Iaia (82′ Faccini), Palumbo, Boccadamo, Botta, Balzano, Forbes (72′ Gori), D’Angelo, Franzese (61′ Maglie). All. De Luca.

LAVELLO: Franetovic, Vitofrancesco, Bruno, Longo, Burzio, Herrera (83′ Tuttisanti), Liurni (67′ Ottara), Militano (67′ Orlando), Corna, Giunta, Brunetti. All. K. Zeman.

ARBITRO: Peletti di Crema.

NOTE: Ammoniti Nives, Balzano, Maglie (B), Militano, Orlando, Giunta (L)

CASARANO-FRANCAVILLA 2-0

RETI: 60’ Negro, 88’ Atteo

CASARANO (4-3-3): Guido – Onda, Benvenga, Mattera, Pagliai (90+1′ Pedicone) – Giacomarro, Bruno, Tascone (73′ Atteo) – Sansone (75′ El Ouazni), Favetta (55′ Rodriguez), Negro (69′ Mincica). A disposizione: D’Ancona, Lobdjanidze, Atteo, Feola A., Longhi. Allenatore: Vincenzo Feola.

FRANCAVILLA (3-5-2): Cefariello – Nicolao (46′ Fanelli), Pagano, Di Ronza – Sellitti (51′ Vukmirovic), Caponero, Galdean, Petruccetti (68′ Tarantino), Morleo – Nolè, Cappiello (77′ Pisanello). A disposizione: Chingari, Tedesco, Spadafora, Ferraiuolo, Lazic D.. Allenatore: Ranko Lazic.

ARBITRO: Andrea Zanotti di Rimini. ASSISTENTI: Gianluca Scardovi di Imola e Domenico Romano di Nola.

NOTE: Cielo sereno, 14 gradi. Terreno non in buone condizioni. Ammoniti: 79’ Bruno (C), 82’ Tarantino (F). Espulsi: -. Recupero: – pt, 4’ st. Gara giocata a porte chiuse.

FASANO-F. ANDRIA 1-1

RETI: 28′ pt Prinari (AND), 41′ st rig. Nadarevic (FAS)

FASANO: Suma, De Carolis (1′ st trovè), Brescia, Lugo Martinez (30′ pt Monaco), Cassano, Russo, Narese, Bernardini, Stracqualursi (17′ st Cavaliere), Nadarevic, Lanzone (28′ st Gaetani). All. Costantini.

F. ANDRIA: Anatrella, Tutino (33′ st Dipinto), Carullo, manzo, Fontana, Venturini, Avantaggiato (24′ st Zingaro), Bolognese, Cristaldi (18′ st Russo), Cerone (18′ st Mariano), Prinari. All. Panarelli.

ARBITRO: Burlando di Genova.

NOTE: ammoniti Nadarevic, Trovè (FAS), Avantaggiato, Anatrella, Zingaro, Manzo (AND); espulsi: al 41′ st Cassano (FAS) per doppia ammonizione. Rec.: 1′ pt, 5′ st.

GRAVINA-TEAM ALTAMURA 2-2

RETI: 5′ pt Ficara (G), 11′ pt Croce (A), 6′ st Gjonaj (G), 41′ st Lanzolla (A)

GRAVINA: Martellone; Perez, De Gol, Gilli (24′ st Panebianco); Dentamaro, De Feo, Messori (25′ st Correnti), Chiaradia (44′ st Moretti); Ficara (21′ st Mady), D’Addabbo, Gjonaj (21′ st Vicedomini). All. De Leonardis.

TEAM ALTAMURA: Donini; Kanoute (37′ st Fedel), Lanzolla, Russo (18′ st Pantano); Lorenzo (39′ st Ansani), Aboucar Langone (10′ st Baradaji), Biason, Guadalupi, Casiello; Tedesco (10′ st Bozzi G.), Croce. All. Monticciolo.

ARBITRO: Tesi di Lucca.

NOTE: espulso al 19′ st De Feo (G) per doppia ammonizione.

NARDÒ-TARANTO 0-1

RETI: 19’ Matute

NARDÒ: Milli; De Giorgi, Stranieri, Sepe, Cancelli; Scialpi (46’ Valzano), Mengoli (54’ Granado); Massari (46’ Potenza), Caputo, Gallo (54’ Palazzo); Törnros. A disposizione: Mirarco, Romeo, Zappacosta, Lezzi, Politi. All. Danucci.

TARANTO: Sposito; Boccia, Guastamacchia, Gomzalez, Caldore; Matute (53’ Guaita), Marsili, Marino; Mastromonaco, Abayian (90’+8’ Serafino), Falcone (89’ Santarpia). A disposizione: Ciezkowsky, Shehu, Marrazzo, Ferrara, Cannizzaro, Calemme. All. Laterza.

ARBITRO: Luca De Angeli di Milano. Assistenti: Luca Gibin di Chioggia e Daniele Sbardella di Belluno.

NOTE: Gara giocata a porte chiuse. Ammoniti: Marino, Abayian, Boccia. Recupero: 1′ pt, 6+3′ st.

PUTEOLANA-A. CERIGNOLA 0-0

PUTEOLANA: Romano, Caiazzo (71′ Reale), Armeno, Cavaliere (81′ Ruggiero), Piacente, Tommasini, Festa, Catinali, Esposito, Fibiano (70′ Romeo), Celiento. All. Grimaldi.

A. CERIGNOLA: Chironi, Syku (53′ Silletti), Russo, De Cristofaro (63′ Barrasso), Amoabeng, Allegrini, Scuderi (69′ Colucci), Amabile, Leonetti, Achik (69′ Conti), Tedesco (79′ Verde). All. Pazienza.

ARBITRO: Cerbasi di Arezzo.

REAL AVERSA-MOLFETTA 4-1

RETI: 5′ Mingiano (M), 25′ Messina (RA), 55′ e 70′ Simonetti (RA), 90′ Chianese (RA)

REAL AVERSA: Papa, Faiello, Varchetta, Di Girolamo, Mariani, Ndiaye (Denkovski), Gallo, Ziello (90′ Castaldo), Della Corte, Simonetti (78′ Pagliuca), Messina (80′ Chianese). All. De Stefano (Squal.).

MOLFETTA: Rollo; Pinto, Di Bari (58′ Dubaz), Diallo; Afri, Marolla (68′ Lavopa), Rafetraniana (72′ Legari), Lamacchia; Strambelli, Ventura (70′ Triggiani), Mingiano (86′ Varriale). All. Bartoli.

ARBITRO: Zago di Conegliano.

NOTE: all’85’ espulso Pinto (M) per doppia ammonizione.

SORRENTO-BITONTO 1-1

RETI: 7′ pt Basile (S), 43′ st Palazzo (B)

SORRENTO: Scarano, Gargiulo Aless., Masullo, La Monica, Cacace, Mezavilla, Basile, Camara, Procida (12′ st Gargiulo Alf.), Maranzino (25′ st Costantino), Liccardi (40′ st D’Angelo). All. Piccolo (Fusco squal.).

BITONTO: Figliola, Passaro, Colella (33′ st Montinaro), Zaccaria (33′ st Milani), Petta, Dicecco (40′ st Pepe), Lattanzio, Capace, Piarulli (40′ st Di Modugno), Palazzo, Triarico. All. Ragno.

ARBITRO: Frosi di Treviglio.