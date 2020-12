LECCE – Vigilia di lavoro all’Acaya. Buone notizie per Adjapong

Vigilia di Natale al lavoro per i giallorossi, alle prese con la preparazione di Lecce-Vicenza, in campo domenica alle ore 15. Stamani il gruppo si è ritrovato all’Acaya per delle esercitazioni tecnico-tattiche, seguite poi da una partitella a campo ridotto.

Calano le probabilità di un recupero in extremis per Dermaku che, anche oggi, si è allenato in differenziato insieme a Felici. Buone notizie, invece, per Adjapong che si è sottoposto a degli esami strumentali dopo il fastidio ai flessori della coscia sinistra accusato nelle scorse ore. L’esito è stato negativo e probabilmente domani rientrerà in gruppo nell’allenamento che si svolgerà in mattinata, sempre all’Acaya.