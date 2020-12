SERIE B – Lecce, un dicembre (sinora) da cancellare. Al Via del Mare arriva il Vicenza dell’ex Di Carlo: programma e arbitri

Si svolgerà per intero nella giornata di domenica 27 dicembre il turno numero 15 del campionato di Serie B con un anticipo alle ore 12.30, un posticipo alle ore 18, uno alle 21 e il grosso del programma che si giocherà alle ore 15.

A quell’ora scenderanno in campo Lecce e Vicenza al Via del Mare per uno scontro molto delicato, soprattutto in casa giallorossa. Nel mese di dicembre, Mancosu e compagni non hanno ancora vinto e vengono da due ko consecutivi – il primo, meritato, col Pisa; il secondo, un po’ meno, con la Spal – che hanno interrotto una lunga striscia di risultati positivi. Non è un buon momento per la squadra di Eugenio Corini, ancora costretto a casa per smaltire i postumi da contagio: si è smarrita la brillantezza dimostrata nel mese di novembre (quattro vittorie su quattro) e, soprattutto, non si riesce a porre freno ad un dato statistico molto allarmante, ossia quello delle gare consecutive nelle quali Gabriel ha subito almeno un gol. La striscia “nera”, dopo la partita di Ferrara, è arrivata a 12 (13 se si considera la partita di Tim Cup contro il Torino). Quindi, se l’attacco continua a essere il migliore del campionato, nonostante due turni consecutivi in bianco, la difesa continua a essere da medio-bassa classifica. Un problema abbastanza importante da risolvere quanto prima.

Il Vicenza viene da due turni interni consecutivi, nei quali ha portato a casa quattro punti, e naviga a quota 16, nella pancia del gruppo. La squadra di Mimmo Di Carlo, ex calciatore del Lecce nella parte finale della sua carriera, ha vinto due partite lontano dal “Menti”, a Cremona e a Pescara. Nell’ultima trasferta ha subito un netto 3-0 dal Cittadella, avversario del Lecce il 30 dicembre.

Lecce-Vicenza sarà diretta dal signor Paterna di Teramo, già in campo per Lecce-Cremonese 2-2 del 21 ottobre scorso e in Lecce-Melfi 3-1 del 21 gennaio 2017 in Serie C (dati wlecce.it).

Il programma completo con le designazioni arbitrali:

dom. h 12.30

Reggiana-Reggina: Daniel Amabile di Vicenza (Caliari-Di Gioia; Illuzzi)

h 15

Ascoli-Spal: Rosario Abisso di Palermo (Villa-Berti; Massimi)

Chievo-Cittadella: Matteo Gariglio di Pinerolo (Passeri-Imperiale; Maggioni)

Cosenza-Pisa: Antonio Di Martino di Teramo (Robilotta M.-Perrotti; Robilotta I.)

Frosinone-Pordenone: Ivano Pezzuto di Lecce (Mastrodonato-Sechi; Volpi)

Lecce-LR Vicenza: Daniele Paterna di Teramo (Bottegoni-Yoshikawa; Ayroldi)

Venezia-Salernitana: Luca Pairetto di Nichelino (Tardino-Lombardo; Prontera)

V. Entella-Pescara: Eugenio Abbattista di Molfetta (Raspollini-Rossi C.; Meraviglia)

h 18

Brescia-Empoli: Riccardo Ros di Pordenone (Miele-Trinchieri; Sozza)

h 21

Cremonese-Monza: Matteo Marchetti di Ostia Lido (Lo Cicero-Affatato; Serra)

–

CLASSIFICA: Salernitana 28 – Empoli 27 – Cittadella e Spal 26 – Frosinone 24 – Monza e Venezia 23 – Lecce 21 – Chievo 20 – Brescia e Pisa 18 – Pordenone 17 – Vicenza 16 – Reggiana e Cremonese 15 – Cosenza 13 – Pescara 12 – Reggina 11 – Ascoli 6 – V. Entella 5.

Da recuperare: Reggiana-Cittadella (9 gen. h 14), LR Vicenza-Chievo (data da destinarsi).