CASARANO – Francavilla al tappeto e Natale coi fiocchi con vista sulla vetta della classifica

Il Casarano batte 2-0 il Francavilla e incassa tre punti che lo portano in testa alla classifica del girone, in compagnia del Taranto, vittorioso nella trasferta neretina, e del Sorrento, che in casa si è fatto raggiungere dal Bitonto nella parte conclusiva del secondo tempo.

La prima azione è di marca rossoazzurra. Al 3’ Sansone dai 25 metri calcia direttamente sul fondo. Sul fronte opposto, al 6’ è l’ex Galdean a provarci dal limite. La palla termina di poco fuori. Il Casarano insiste. Al 7’ percussione di Negro che si porta sul fondo e mette al centro per Sansone, anticipato dalla retroguardia lucana che si rifugia in angolo. Al 12’ è Giacomarro a tentare la soluzione dal limite. Ancora una volta la palla termina sul fondo. Al 13’ botta dalla distanza fuori misura di Pagliai. Al 13’ Giacomarro dal fondo mette dentro per Negro che calcia in porta: la palla viaggia parallela alla linea di porta e viene poi allontanata dalla difesa ospite. È un buon momento per il Casarano che crea molto, ma il Francavilla si difende bene. I padroni di casa ci provano due volte con Favetta, al 19’ e al 24’, ma senza esiti. I lucani si rifanno vedere in avanti con Nolè al 25’ che ci prova dalla distanza, ma Guido blocca centralmente. Al 28’ Tascone va a rete, ma il gol è annullato per fuorigioco. Il copione non cambia. Il Casarano è alla ricerca del gol che non arriva. Il primo tempo si chiude con una mischia in area francavillese che si conclude con un nulla di fatto.

La ripresa si apre con gli ospiti che inseriscono forze fresche in campo. Fuori Caponero, dentro Fanelli. Al 51’ mister Lazic mette dentro Vukmirovic per Selitti. Anche il Casarano prova a cambiare le carte in tavola, con Rodriguez che prende il posto di Favetta. Al 57’ Negro per vie centrali serve in leggero ritardo Giacomarro che dalla destra chiude troppo. Sono le prove generali del gol che arriva al 60’ con Negro che ruba palla, entra in area, si crea gli spazi per la conclusione e lascia partire un tiro imprendibile per Cafariello. Al 66’, Sansone dalla destra serve Rodriguez che sbaglia l’impatto con la palla. Al 73’ splendido filtrante di prima di Rodriguez per Sansone che, solo davanti al portiere, si fa respingere la conclusione. Al’80’ Onda dalla destra per Atteo che calcia in porta. La difesa si rifugia in angolo. Al 87’ finta di Mincica che imbecca Rodriguez. La punta tenta la conclusione di potenza. Il tiro è forte, ma centrale e Cafariello respinge con i pugni. Il gol è nell’aria e arriva all 89’ con Atteo. L’under rossazzurro da fuori area lascia partire un tiro potente e angolato che non lascia scampo al numero uno ospite. Nei quattro minuti di recupero non succede nulla di degno di nota.

Tre punti pesantissimi per il Casarano che, alla ripresa del campionato, dopo la pausa natalizia, farà visita al Molfetta. La gara è in programma nel giorno dell’Epifania.

Casarano, stadio “G. Capozza”

mercoledì 23 dicembre 2020, ore 14.30

Serie D girone H 2020/21 – giornata n. 9

CASARANO-FRANCAVILLA 2-0

RETI: 60’ Negro, 88’ Atteo

CASARANO (4-3-3): Guido – Onda, Benvenga, Mattera, Pagliai (90+1′ Pedicone) – Giacomarro, Bruno, Tascone (73′ Atteo) – Sansone (75′ El Ouazni), Favetta (55′ Rodriguez), Negro (69′ Mincica). A disposizione: D’Ancona, Lobdjanidze, Atteo, Feola A., Longhi. Allenatore: Vincenzo Feola.

FRANCAVILLA (3-5-2): Cefariello – Nicolao (46′ Fanelli), Pagano, Di Ronza – Sellitti (51′ Vukmirovic), Caponero, Galdean, Petruccetti (68′ Tarantino), Morleo – Nolè, Cappiello (77′ Pisanello). A disposizione: Chingari, Tedesco, Spadafora, Ferraiuolo, Lazic D.. Allenatore: Ranko Lazic.

ARBITRO: Andrea Zanotti di Rimini. ASSISTENTI: Gianluca Scardovi di Imola e Domenico Romano di Nola.

NOTE: Cielo sereno, 14 gradi. Terreno non in buone condizioni. Ammoniti: 79’ Bruno (C), 82’ Tarantino (F). Espulsi: -. Recupero: – pt, 4’ st. Gara giocata a porte chiuse.