VIRTUS FRANCAVILLA – Festival del gol (e dei rigori) a Viterbo, i biancazzurri chiudono il 2020 con un buon punto

Buon punto della Virtus Francavilla sul campo della Viterbese. Al “Rocchi” finisce 2-2 con ben tre rigori su quattro.

Dopo un tentativo a testa, prima di Tounkara, con palla di poco alta, poi con Vazquez per gli ospiti, con paratona di Daga all’incrocio dei pali, si entra in zona clou. Al 28′ Viterbese in vantaggio su rigore trasformato da Palermo per fallo in area su Urso. Passano solo 180 secondi e la Virtus pareggia: fallo di Simonelli su Puntoriere e Vazquez, sempre dagli 11 metri, impatta. Al 36′ altro rigore per i locali: trattenuta su Tounkara, palla ancora a Palermo e doppietta personale, sempre su penalty. Al riposo: 2-1.

La ripresa si apre con un tentativo su calcio da fermo per i biancazzurri, ma Vazquez alza troppo la mira. Il pari degli Imperiali arriva attorno al 20′: pasticcio difensivo della Viterbese, De Falco colpisce Di Cosmo e palla in porta per il 2-2. C’è il tempo ancora per un tentativo di Mbende che sfiora il gol di testa, poi le due squadre tirano i remi in barca e si portano a casa un punto.

Dopo la pausa, il 10 gennaio, la Virtus osserverà un turno di riposo e ritornerà in campo il 17 per la trasferta alla “Favorita” contro il Palermo.

IL TABELLINO

VITERBESE-VIRTUS FRANCAVILLA 2-2

RETI: 28′ pt rig. e 36′ pt rig. Palermo (VIT), 31′ pt rig. Vazquez (VF), 19′ st Di Cosmo (VF)

VITERBESE (4-3-3): Daga – Urso, Markic, Mbende, Baschirotto – Palermo, De Falco (25′ st Sibilia), Salandria – Simonelli, Tounkara (42′ st Rossi), Bezziccheri. A disp. Maraolo, Bianchi, Calì, De Santis, Falbo, Galardi, Menghi M., Ferrani. All. Roberto Taurino.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Crispino – Pambianchi, Caporale, Delvino – Giannotti, Castorani (21′ st Tchetchoua), Di Cosmo, Franco, Nunzella – Puntoriere (36′ st Zenuni), Vazquez. A disp. Costa, Carella, Buglia, Sperandeo, Magnavita. All. Bruno Trocini.

ARBITRO: Delrio di Reggio Emilia.

NOTE: gara giocata a porte chiuse. Ammoniti: Bezziccheri, De Falco, Tounkara (VI), Castorani, Pambianchi, Vazquez, Nunzella (VF). Recupero: 2′ pt, 3′ st.