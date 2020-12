NARDÒ-TARANTO – Matute-gol, il derby è rossoblù

In un derby combattuto e abbastanza tattico, il Taranto riesce a battere di misura il Nardò e a portare a casa un successo pesantissimo grazie ad un guizzo di Matute arrivato al 20′ del primo tempo. Si ferma quindi a risultati utili consecutivi la striscia di risultati utili consecutivi dei granata.

Il primo sussulto della contesa è dei padroni di casa, con Mengoli che al minuto 5 prova la sassata dai venti metri, con la sfera che sibila alla destra della porta difesa da Sposito. La gara appare abbastanza bloccata, ma a ridosso del minuto 20 il Taranto mette la freccia. Matute sfrutta un rimpallo e da fuori area fa partire una grande conclusione da fuori, che fredda Milli, regalando ai suoi il punto dello 0-1. Il Nardò non ci sta e al minuto 31, un tiro cross di Sepe viene smanacciato in extremis da Milli. Passano due minuti e l’estremo rossoblù è provvidenziale sull’incornata di Stranieri.

La ripresa ricomincia sulla falsa riga della prima frazione, con una gara che si conferma abbastanza bloccata e tattica. Al quarto d’ora Tornros ruba palla, si accentra, ma il suo destro dai 20 metri è fuori misura di poco. Il Nardò prova a serrare i ranghi, e a venti dalla fine sempre l’attacante granata, ci prova ancora con una torsione che non porta gli effetti sperati. I padroni di casa spingono sull’acceleratore provano, il Taranto si difende con ordine, ma in pieno recupero il Nardò va ad un passo dal pari. Botta violenta di Granado da centro area dopo un rimpallo, Sposito è superlativo e risponde con un super intervento mantenendo la porta inviolata. Al minuto 95 doppio tentativo del Nardò, che ci prova con Granado prima e De Giorgi poi, ma entrambi i tentativi non portano gli effetti sperati. Dopo otto minuti di recupero, il signor De Angeli manda tutti sotto la doccia, consegnando un pesantissimo successo alla formazione guidata da mister Laterza.

Si ritorna in campo per l’Epifania con questo programma: Portici-Nardò e Taranto-Fasano.

IL TABELLINO

Nardò, Stadio Giovanni Paolo II

mercoledì 23 dicembre 2020, ore 14:30

Serie D girone H, 2020/21, giornata 9

NARDÒ-TARANTO 0-1

RETI: 19’ Matute

NARDÒ: Milli; De Giorgi, Stranieri, Sepe, Cancelli; Scialpi (46’ Valzano), Mengoli (54’ Granado); Massari (46’ Potenza), Caputo, Gallo (54’ Palazzo); Törnros. A disposizione: Mirarco, Romeo, Zappacosta, Lezzi, Politi. All. Danucci.

TARANTO: Sposito; Boccia, Guastamacchia, Gomzalez, Caldore; Matute (53’ Guaita), Marsili, Marino; Mastromonaco, Abayian (90’+8’ Serafino), Falcone (89’ Santarpia). A disposizione: Ciezkowsky, Shehu, Marrazzo, Ferrara, Cannizzaro, Calemme. All. Laterza.

ARBITRO: Luca De Angeli di Milano. Assistenti: Luca Gibin di Chioggia e Daniele Sbardella di Belluno.

NOTE: Gara giocata a porte chiuse. Ammoniti: Marino, Abayian, Boccia. Recupero: 1′ pt, 6+2′ st.