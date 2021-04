SERIE D/H – Ufficiale, rinviata Gravina-Nardò. Domani in programma due recuperi

Dopo Nardò-Real Aversa, Casarano-Nardò e Nardò-Fasano, stesso destino avrà Gravina-Nardò, in calendario per domenica prossima e valida come 25esima giornata del girone H di Serie D.

Il club granata, infatti, poche ore fa, ha comunicato che: “il protrarsi dell’indisponibilità degli atleti contagiati dal Coronavirus, ha indotto l’Ac Nardò a chiedere un ulteriore rinvio, a data da destinarsi, della gara in programma l’11 aprile a Gravina. Richiesta accolta dalla Lnd, Dipartimento Interregionale, come da notifica pervenuta”.

Questo è il quadro dei recuperi (domani se ne giocano due), già programmati e ancora da programmare: gg 17 T. Altamura-Molfetta (07.04); gg 19 Puteolana-Gravina (07.04), Lavello-T. Altamura (?); gg 20 T. Altamura-Az Picerno (?), Gravina-Real Aversa (?); gg 21 Casarano-Gravina (?), Bitonto-T. Altamura (?); gg 22 Nardò-Real Aversa (?), T. Altamura-Puteolana (?); gg 23 Casarano-Nardò; gg 24 Nardò-Fasano (?) – a seguire gg 25 Gravina-Nardò (?).