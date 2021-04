LECCE – Al via dall’Acaya la missione Spal. Giudice sportivo, diffidato Rodriguez

Dopo aver vinto anche nella durissima battaglia di Pisa, il Lecce è tornato in campo nel pomeriggio all’Acaya per dare il via alla preparazione in vista della gara interna di sabato contro la Spal (che non potrà schierare l’ex Nenad Tomovic, squalificato).

Chi ha giocato ieri, ha effettuato lavoro di scarico. A parte, hanno lavorato Listkowski e Felici. Ancora assente Mancosu. Domani si proseguirà a lavorare, nel pomeriggio, sempre all’Acaya.

Intanto, il Giudice sportivo, dopo le gare della 32esima giornata, oltre a Tomovic, ha squalificato, per un turno, i seguenti calciatori: Giuseppe De Luca (V. Entella), Davide Adorni (Cittadella), Samuel Gustafson (Cremonese), Lamin Jallow (LR Vicenza), Pawel Jaroszynski (Salernitana), Marco Modolo (Venezia). Entra in diffida Pablito Rodriguez.

Squalificato per due giornate (con ammenda di duemila euro) l’allenatore del Pisa, Luca D’Angelo; inibizione, sino al 20 aprile (con ammenda di 5mila euro) per il presidente nerazzurro, Giovanni Corrado. Ammenda anche per Massimo Pulcinelli (Ascoli, 5mila euro); squalifica per una giornata per Lorenzo Riela (preparatore atletico LR Vicenza).

