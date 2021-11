SERIE D/H – Tutti i tabellini dell’11ª giornata

Tutti i tabellini della giornata numero 11 nel girone H di Serie D.

BITONTO-BISCEGLIE 0-0

BITONTO (4-3-3=: Lonoce; Colella S., Petta, Lanzolla, Colaci; Mariani, Manzo, Guadalupi (44′ pt Montinaro); D’Anna (14′ st Triarico), Lattanzio (27′ st Taurino), Santoro. All. De Luca.

BISCEGLIE (3-5-2): Martorel; Barletta (40′ st D’Angelo), Urquiza, Coletti; Ferrante (35′ st Liso), Cozza (40′ st Tuttisanti), Fucci, Di Prisco (21′ st Rubino), Ligorio; Lorusso, Leonetti (26′ st La Piana). All. Rufini.

ARBITRO; Dorillo di Torino.

—

BRINDISI-TEAM ALTAMURA 2-2

RETI: 42′ pt Kordic (B), 23′ st e 35′ st Tedesco (A), 33′ st Badje (B)

BRINDISI (4-4-2): Cervellera; Romano, Spinelli, Moi, Falivene (13′ st Merito); Badje, Galdean, Esposito (1′ st De Luca), Silvestro (27′ st Rekik); Kordic, Bubalo (42′ st Trovè). All. Di Costanzo.

TEAM ALTAMURA (4-3-3): Giuliani; Sales, Mattera, Zerbo (9′ st Lorenzo), De Vivo; Lucchese (8′ st Ziello), Baradji, Clemente; Massari (1′ st Russotto), Tedesco, Molinaro. All. Pezzella.

ARBITRO: Di Renzo di Bolzano.

NOTE: espulso Lorenzo (A) al 48′ st per doppia ammonizione.

—

FC FRANCAVILLA-CASARANO 2-1

RETI: 17′ pt Dambros (C), 31′ pt Di Ronza (F), 17′ st Melillo rig. (F)

FRANCAVILLA (3-5-2): Prisco; Di Ronza, Ferrante, Russo; Cristallo, Gentile, Ganci (22’ st Cabella), Melillo (39’ st De Marco), Polichetti (25’ st Antonacci); Nolè (32’ st Petruccetti), Croce (45’ st Nicolao). In panchina: Daniele; Lazic, Vaughn, Zaccaro. Allenatore: Ragno.

CASARANO (4-2-3-1): Ianni; Patronelli (37’ st Tedesco), Rizzo, Sanchez, Tordini (12’ st Coria); Meduri, Coronese; Atteo, Prinari, Maraschio (1’ st Signorelli, 25’ st Freddo); Dambros (45’ st Santarcangelo). In panchina: Dancona; Greco, Manca, Florio. Allenatore: Calabuig.

ARBITRO: Gambuzzi di Reggio Emilia (Chianese-Ambrosino).

NOTE – Al 48’ st espulso Prinari (C) per fallo di reazione. Ammoniti: Di Ronza (F), Sanchez (C), Tordini (C), Ganci (F), Dambros (C), Petuccetti (F). Angoli: 4-1. Recupero: 2’ pt, 6’ st.

–

LAVELLO-CASERTANA 2-2

RETI: 13′ pt rig. Favetta (C), 17′ st Brunetti (L), 21′ st Felleca (C), 30′ st Ouattara (L)

LAVELLO (4-3-3): Amata; Vitofrancesco (43′ st Syku), Brunetti, Fusco (35′ pt Ouattara), Dell’Orfanello; Mercuri (25′ st Giordano), Herrera (19′ st Logoluso), Addae; Liurni, Caruso (1′ st Marcellino), Statella. All. Zeman.

CASERTANA (4-3-3): Trapani; Tufano, Di Somma, Pambianchi, Monti; Vacca (25′ st Carannante), Feola, Maresca (33′ st Cusumano); Mansour (33′ st Chinappi), Favetta (43′ st Liccardi), Sansone (42′ pt Felleca). All. Maiuri.

ARBITRO: Nigro di Prato.

—

MARIGLIANESE-GRAVINA 1-2

RETI: 42′ pt rig. Esposito (M), 20′ st Di Modugno (G), 50′ st Kretevski (G)

MARIGLIANESE (4-4-2): Maione; De Giorgi (24′ st Palumbo), De Angelis, Pantano, Varchetta; De Martino (50′ st Onesto), Faiello, Langella, Esposito (33′ st Orlando); Aracri (42′ st Di Dato), Massaro. All. Sanchez.

GRAVINA (4-4-2): Liso; Di Modugno, Kharmoud, Giglio, Scalera (6′ st Kretevski); Gilli, Scalisi (6′ st Borgia), Chacon, Diop; Tininetti, Chiaradia (22′ st Tommasone). All. Summa.

ARBITRO: Frasynyak di Gallarate.

—

NOCERINA-A. CERIGNOLA 2-3

RETI: 6′ pt Palazzo (C), 16′ pt Mancino (N), 20′ st Tascone (C), 33′ st Talamo (N), 43′ st Allegrini (C)

NOCERINA (3-4-1-2): Al Tumi; Cason, Bruno, Garofalo (44′ st Palmieri); Esposito, Vecchione (25′ st Dammacco), Cuomo (37′ st Chietti), Donida; Talamo, Mancino (19′ st Gallo), Mazzeo (34′ st Bovo). All. Cavallaro.

A. CERIGNOLA (4-3-3): Tricarico; Vitiello, Allegrini (44′ st Manzo), Sirri, Dorval; Agnelli, Tascone (47′ st Botta), Longo; Achik (15′ st Loiodice), palazzo (40′ st Russo), Mincica. All. Pazienza.

ARBITRO: Gangi di Enna.

—

ROTONDA-NOLA 1-0

RETI: 23′ pt Ferreira da Luiz

ROTONDA (3-5-2): Polizzi; Di Giorgio (28′ st Ruano), Leone, Valenti; Giordano, Sanzona, Boscaglia, Saverino, Ferreira Da Luz (44′ st Camilleri); Bottalico, Mustafa (23′ st Attanasio). All. Napoli.

NOLA (4-2-3-1): Cappa; Togora (1′ st De Siena), Donnarumma, Sicignano (1′ st Cardone), D’Orsi; Caliendo (1′ st Angeletti), D’Angelo; Acampora (28′ st Padulano), Figliolia, Ruggerio; Corbisiero (35′ st Boggia). All. Barone.

ARBITRO: Totaro di Lecce.

—

SAN GIORGIO-MOLFETTA 0-0

SAN GIORGIO (4-3-3): Bellarosa; Ruggiero, Cassese, Bertolo, Navas; Albano (33′ st Strazzullo), Caprioli (45′ st Tamsir), Di Pietro (31′ pt Raucci); Di Franco (21′ st Greco), Varela, Raiola (18′ st Mancini). All. Borrelli.

MOLFETTA (3-5-2): Viola; Demoleon, De Gol, Lobjanidze; Boccadamo, Pizzutelli (22′ st Gjonaj), Rafetraniaina (39′ st Legari), Romio (14′ st Traore), Fedel; Granado, Pozzebon. All. Bartoli.

ARBITRO: Pasculli di Como.

–

SORRENTO-FASANO 2-1

RETI: 3′ pt La Monica (S), 43′ pt Iadaresta (S), 46′ pt Battista (F)

SORRENTO (3-5-2): Volzone; Manco, Mezavilla, Mansi; Russo, Sannino (4′ pt Romano), Virgilio, la Monica, Gargiulo; Cassata (23′ st Procida), Iadaresta (41′ st Camara). All. Cioffi.

FASANO (4-3-3): Suma; Assoumani (1′ st Mucedero), Camara, Gorzelewski, Taddeo (35′ st Losavio); Richella (1′ st Calemme), Bernardini, Del Col; Battista, Prado, Sosa (19′ st Calabria). All. Mosca.

ARBITRO: Carsenzuola di Legnano.

NOTE: Espulsi Gargiulo 41′ pt, Del Col al 37′ pt, entrambi per doppia ammonizione.

—

VIRTUS MATINO-NARDÒ 0-1

RETI: 45′ pt Mancarella

VIRTUS MATINO (4-3-3): Convertini; Cavalieri (7′ st Monopoli), Salto, Facundo, Taveri (1′ st Inguscio); Tarantino, Marin (30′ st Grandis), Graziano; Ruibal, Ancora, Alemanni (14′ st Giambuzzi). A disp.: D’Ippolito, Fina, D’Amicis, Pozzessere, Calò. All.: Branà.

NARDÒ (4-3-1-2): Lovecchio; Alfarano, De Giorgi, Masetti, Dorini; Mengoli, Van Ransbeeck, Cancelli; Mancarella; Puntoriere (45′ st Cavaliere), Cristaldi (34′ st Caputo ). A disp.: Petrarca, Porcaro, Mariano, Palazzo, Valzano, Mileto, Gallo. All.: De Candia.

ARBITRO: Allegretta di Molfetta.

NOTE: match disputato a porte chiuse. Ammoniti: Taveri, Ancora, Tarantino, Inguscio (V). Espulso: al 37′ Van Ransbeeck (N) per somma di ammonizioni. Angoli: 3-1. Rec: pt 0′, st 4′.