CASARANO – Dambros illude, ma il Francavilla rimonta. La classifica comincia a preoccupare

Prosegue il periodo nero per il Casarano che, a Francavilla in Sinni, prima passa in vantaggio, poi si fa riacciuffare e sorpassare dalla locale formazione allenata dall’ex Nardò, Nicola Ragno.

Il Casarano parte forte e, alla prima vera occasione, trova il gol del vantaggio con Dambros, che sfrutta un lancio lungo di un suo compagno, evita un paio di avversari e punisce Prisco per lo 0-1. I lucani replicano con Cristallo e Gentile, due volte, poi ristabiliscono la parità con un gol di Di Ronza sugli sviluppi di un corner.

Nella ripresa sono i locali a essere più intraprendenti con Gentile, ben controllato da Iannì. Maduri sfiora lo specchio di un soffio su calcio piazzato, quindi il Francavilla mette la freccia al 17′ su calcio di rigore trasformato da Melillo e sanzionato per un fallo di mano in area rossazzurra. Il Francavilla, trovato il secondo gol, abbassa i ritmi e il Casarano, con Prinari, sfiora il 2-2. Gentile, in ripartenza, manca il terzo gol per uno straordinario intervento di Iannì e, nel recupero, Dambros fallisce il punto del pari mancando lo specchio da buona posizione. Nel finale, espulso Prinari per un fallo di reazione, rosso che gli costerà quantomeno la prossima gara interna dei rossazzurri col Sorrento.

Per le Serpi, un solo punto nelle ultime cinque giornate e una classifica che, adesso, comincia a farsi preoccupante.

IL TABELLINO

Francavilla in Sinni (Pz), stadio “N. Fittipaldi”

domenica 14 novembre 2021, ore 14.30

Serie D/H 2021/22 – giornata 11

FC FRANCAVILLA-CASARANO 2-1

RETI: 17′ pt Dambros (C), 31′ pt Di Ronza (F), 17′ st Melillo rig. (F)

FRANCAVILLA (3-5-2): Prisco; Di Ronza, Ferrante, Russo; Cristallo, Gentile, Ganci (22’ st Cabella), Melillo (39’ st De Marco), Polichetti (25’ st Antonacci); Nolè (32’ st Petruccetti), Croce (45’ st Nicolao). In panchina: Daniele; Lazic, Vaughn, Zaccaro. Allenatore: Ragno.

CASARANO (4-2-3-1): Ianni; Patronelli (37’ st Tedesco), Rizzo, Sanchez, Tordini (12’ st Coria); Meduri, Coronese; Atteo, Prinari, Maraschio (1’ st Signorelli, 25’ st Freddo); Dambros (45’ st Santarcangelo). In panchina: Dancona; Greco, Manca, Florio. Allenatore: Calabuig.

ARBITRO: Gambuzzi di Reggio Emilia (Chianese-Ambrosino).

NOTE – Al 48’ st espulso Prinari (C) per fallo di reazione. Ammoniti: Di Ronza (F), Sanchez (C), Tordini (C), Ganci (F), Dambros (C), Petuccetti (F). Angoli: 4-1. Recupero: 2’ pt, 6’ st.

(foto: lo stadio Fittipaldi di Francavilla in Sinni)