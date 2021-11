FEMMINILE – Ancora errori in difesa, poi ci pensa D’Amico: pari per il Lecce Women contro l’Aprilia Racing

Continua il periodo di magra per il Lecce Women, fermato in casa dall’Aprilia Racing. Il 2-2 finale sta molto stretto alle giallorosse, protagoniste di alcuni gravi errori individuali in difesa grazie alle quali le ospiti si sono portate, per due volte, in vantaggio. Costretta ad inseguire, la squadra salentina ha sprecato tantissimo negli ultimi sedici metri per l’imprecisione delle sue bocche di fuoco. Per fortuna c’è stato il rientro in campo di capitan Serena D’Amico. La numero 7 giallorossa prima ha servito l’assist per il gol dell’1-1 siglato da Sharon Cazzato con uno splendido pallonetto, dopodiché ha conquistato un rigore che lei stessa ha trasformato. In verità l’arbitro Fiorentino di Ercolano probabilmente ne avrebbe fischiato pure un altro nel finale se non fosse stato tratto in inganno dal suo collaboratore, Marco Dragone della sezione di Taranto, che ha segnalato un fuorigioco di D’Amico, partita in posizione assolutamente regolare, come dimostrano le immagini televisive, prima di essere travolta dal portiere in uscita.

“È una fase della stagione in cui ci gira tutto storto, errori arbitrali compresi, ma dobbiamo essere più forti e continuare a lavorare per cercare di migliorare, visto che abbiamo ancora ampi margini di crescita – osserva Gianluca La Mazza, che ha sostituito un panchina l’allenatrice Vera Indino -. Purtroppo, in difesa si ripetono errori individuali che, puntualmente, paghiamo a caro prezzo. Così come in attacco dove manca un po’ di freddezza nelle conclusioni. Ci prendiamo questo punto, che è strameritato, e da martedì cominceremo a pensare alla prossima sfida casalinga contro il Catania“.

Domenica 21 novembre le giallorosse ospiteranno a Castrignano de’ Greci la formazione siciliana. Fischio d’inizio fissato per le ore 14.30.

—

IL TABELLINO

Castrignano de’ Greci, stadio “La Torre”

domenica 14 novembre 2021, ore 14.30

Serie C femminile 2021/22 girone C – giornata 6

LECCE WOMEN-APRILIA RACING 2-2

RETI: 5′ pt Berarducci (A), 7′ pt Cazzato (L), 9′ st Cusella (A), 27′ st D’Amico rig. (L)

LECCE WOMEN: Rizzon; Bengtsson, Felline, Zawadzka, Rollo; Marsano, Cucurachi, De Benedetto, Cazzato; Bisanti (31′ pt Coluccia), D’Amico. A disp.: Serio, Bocchieri, Pomes, Monno, Durante, Di Lorenzo. All.: La Mazza Gianluca (Indino squalificata).

APRILIA RACING: Franco, Melillo, Ghiglione (40′ st Olianas), Cusella, Freby, Bedin, Colini, Fiore, Di Federico, Berarducci (37′ st Faggio), Monti (27′ st Spagnuolo). In panchina: Casteltrione, Lostaglio, Cisneros, Faicchio, Testa. Allenatore Colantoni.

ARBITRO: Fiorentino di Ercolano.

NOTE: spettatori 50 circa. Ammonite: Bedin, Ghiglione e Berarducci (A).

—

RISULTATI (giornata 6): Matera-Fesca Bari 4-1, Crotone-Independent 3-2, Catania-Apulia Trani 0-4, Lecce Women-Aprilia Racing 2-2, Rever Roma-Grifone Gialloverde 5-2, Roma XIV-Chieti 1-2, Trastevere-E. Coscarello 8-1, Vis Mediterranea-Res Roma 0-4.

CLASSIFICA: Chieti 18 – Res Roma e Trastevere 16 – Apulia Trani 15 – Matera e Crotone 12 – Aprilia racing e Vis Mediterranea 10 – Lecce Women e rever Roma 5 – Independent e Fesca Bari 4 – Grifone G., Catania e Roma XIV 3 – E. Coscarello 0.

PROSSIMO TURNO (21/11): Aprilia-Trastevere, Apulia Trani-Vis Mediterranea, Chieti-Crotone, E. Coscarello-Rever Roma, Fesca Bari-Roma XIV, Independent-Matera, Lecce Women-Catania, Res Roma-Grifone G.

(foto: Serena D’Amico, ph. Coribello/SalentoSport)