SERIE D/H – Turbo-Malcore e il Cerignola apre il gas. Regge il Bitonto: i tabellini della 19ª giornata

Vola il Cerignola trascinato da bomber Malcore, tiene il ritmo il Bitonto. Col Francavilla fermo ai box, ne approfitta il Fasano per rifarsi sotto, portando a casa la sesta vittoria dall’arrivo di Danucci in otto gare, travolgendo un Gravina che era in serie super positiva da cinque turni. Riprende quota la Casertana mentre il Molfetta allunga la serie a sei partite senza sconfitte. Seconda vittoria stagionale per il Brindisi dopo quella di Caserta, mentre per il Matino è profondo rosso: 14esima sconfitta su 19 gare.

I tabellini delle sei gare giocate nella 19esima giornata di Serie D girone H:

BRINDISI-VIRTUS MATINO 1-0

RETI: 44′ pt Spinelli

BRINDISI (4-4-2): Cervellera – Morleo (33′ st Stranieri), Spinelli, Alfano, Falivene – triarico, Galdean, Zappacosta (14′ st Silvestro), Rekik (30′ st Desiderato) – Lopez (42′ st Meneses), Trovè (39′ st Semeraro). All. Di Costanzo.

VIRTUS MATINO (4-2-3-1): Leuci – D’Andria, Michel, Fina (7′ st Ancora), Prete – Mangione, Czornomaz (24′ st Calò) – Tarantino, Inguscio, Monopoli – Stauciuc. All. Toma.

ARBITRO: Zago di Conegliano.

NOTE: Espulso Michel (VM) al 42′ pt per doppia ammonizione.

—

FASANO-GRAVINA 5-2

RETI: 12′ pt Losavio (F), 26′ pt Chiaradia (G), 44′ pt Borgia (G), 7′ st e 31′ st Sosa (F), 12′ st Gomes F. (F), 48′ st Battista (F)

FASANO (4-2-3-1): Suma – Del Col, Camara, Gorzelewski, Bianco – Losavio (30′ st Bernardini), Capomaggio – Calabria (49′ st Convertino), Corvino (40′ st Richella), Gomes Forbes (36′ st Lezzi) – Sosa (43′ st Battista). All. Danucci.

GRAVINA (4-4-1-1): Mascolo – Di Modugno, Giglio, Gilli (47′ st Sgambati), Kharmoud – Tommasone (30′ st Notaristefano), Borgia (16′ st Scalisi), Tuninetti, Chiaradia (22′ st Krstevski) – Chacon, Diop (16′ st Musa Leigh). All. Summa.

ARBITRO: Teghille di Collegno.

—

MOLFETTA-NARDÒ 5-0

RETI: 20′ pt e 35′ pt Kordic, 12′ st Giambuzzi, 19′ st Genchi, 25′ st Gjonaj

MOLFETTA (4-3-3): Viola – Lobjanidze, Pinto, Monaco, Genchi (21′ st Gjonaj) – Fedel, Dubaz (30′ st Cardamone), Panebianco – Guadalupi (30′ st Traorè), Giambuzzi, Kordic. All. Bartoli.

NARDÒ (4-3-3): Petrarca – De Giorgi, Romeo, Cancelli, Cristaldi – Caputo, Masetti, Trinchera (15′ st Cavaliere) – Valzano, Mancarella, Dorini. All. De Candia.

ARBITRO: Garofalo di Torre del Greco.

—

NOCERINA-BITONTO 0-3

RETI: 25′ pt Taurino, 36′ pt Lattanzio, 39′ st Piarulli

NOCERINA (3-4-1-2): Venditti – Menichino (1′ st Mancino), Vecchione, Talamo – Bovo, Donida, Stojanovic (1′ st Cuomo), Garofalo – Saporito, Esposito (12′ st De Martino), Dammacco. All. Cavallaro.

BITONTO (4-2-3-1): Figliola – Colella, Lanzolla, Taurino (8′ st Iadaresta), Mariani (37′ st Piarulli) – Riccardi (44′ st Guarnaccia), Radicchio – Palumbo (27′ st Stasi), Lattanzio (41′ st Santoro), Addae – Turitto. All. De Luca.

ARBITRO: Ceriello di Chiari.

—

SAN GIORGIO-CASERTANA 0-1

RETI: 48′ st rig. Favetta

SAN GIORGIO (4-2-3-1): Bellarosa – Ruggiero, Raucci, Imputato (46′ st Onesto), De Siena – Caprioli, Di Pietro – Mancini, Argento, Greco – Varela (28′ st Scalzone). All. Ambrosino.

CASERTANA (4-3-3): Bovenzi – Rossi, Rainone, Salto, Monti – Maresca (17′ st Chinappi), Carannante, Vacca (23′ st Addessi) – Sansone, Favetta, Mansour (33′ st Felleca). All. Maiuri.

ARBITRO: Bouabib di Prato.

—

SORRENTO-A. CERIGNOLA 0-3

RETI: 9′ pt e 2′ st Malcore, 13′ st Giacomarro

SORRENTO (3-5-2): Del Sorbo – Rizzo, Cacace, Mansi – Carrotta, La Monica (1′ st Gargiulo), Virgilio (21′ st Manco), Mezavilla (1′ st Tedesco), Romano – Petito (21′ st Selvaggio), Ripa. All. Cioffi.

A. CERIGNOLA (4-3-3): Tricarico – Basile, Allegrini, Sirri, Dorval (32′ st Botta) – Longo (32′ st Russo), Agnelli (39′ st Maltese), Giacomarro – Achik, Malcore (22′ st Palazzo), Loiodice (28′ st Miraccia). All. Pazienza.

ARBITRO: Rodigari di Bergamo.

NOTE: Al 24′ st Cacace (S) sbaglia un rigore.

(foto: i tifosi del Cerignola – Fb Audace Cerignola)