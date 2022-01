FEMMINILE – Doppietta alla Fesca Bari, D’Amico entra nella storia del Lecce Women e del calcio nazionale

Con la doppietta rifilata al Fesca Bari, Serena D’Amico entra nella storia del Lecce Women e del calcio femminile italiano, avendo toccato e superato quota 200 gol realizzati in giallorosso solo in gare di campionato (A2, B, C nazionale e C regionale).

Le salentine passano per 4-2 sul campo delle baresi e infilano la terza vittoria consecutiva che vale l’ottavo posto in classifica con 18 punti.

“Sono felice perché mi rendo conto di aver fatto qualcosa di straordinario, forse addirittura irripetibile per il nostro club – le dichiarazioni della capitana -. È una gioia immensa che voglio condividere con tutti, dirigenti, tecnici e compagne di squadra, che mi hanno sempre sostenuta in questo lungo percorso col Lecce cominciato quando avevo appena 12 anni. La promessa del presidente Sticchi Damiani (festeggiare i 200 gol allo stadio di Via del Mare prima di una partita del Lecce, ndr)? Sono certa che la manterrà, ora intanto mi godo questo record con la mia squadra, in attesa di segnare altri gol pesanti con la maglia del Lecce”.

Il 2-4 finale sta molto stretto al Lecce Women che ha anche sciupato tante altre occasioni da rete. Le altre due segnature delle giallorosse sono state di Asia Marsano e di Ida Bengtsson, al primo gol in Italia. Esordio in Serie C per la statunitense Hanna Lech.

Domenica prossima, chiusura di girone d’andata a Castrignano de’ Greci contro il Grifone Gialloverde.

—

IL TABELLINO

FESCA BARI-LECCE WOMEN 2-4

RETI: 3′ pt e 21′ st D’Amico (LW), 7′ pt Marsano (LW), 46′ pt Bengtsson (LW), 1′ st Pellegrini (FB), 36′ st De Filippis (FB)

FESCA BARI: Sforza, De Mattia, Maffei, Pellegrini (22′ st Franco), Trotta, Marvulli (13′ st De Filippis), Minafra, Turco, Ceci, Di Meo, Caputo. A disp.: Stella, Alfonso, Ladisa, Bottalico, Miacola, Iurino, Latorre. All.: Gianni De Bellis.

LECCE WOMEN: Alexandersson; Coluccia (3′ st Felline), Bengtsson, Zawadzka, Depunzio (3′ st Rollo); Prambrant, Jusanovic (23′ pt De Benedetto), Lech (46′ st Ouacif); Marsano, D’Amico, Cazzato (35′ st Spedicato). A disp.: Crusafio, Di Lorenzo, Pomes. All.: Vera Indino.

ARBITRO: Guerra di Venosa.

NOTE: ammonite Di Meo (B); Zawadzka (L). Recupero: pt 1′; st 5′.

—

SERIE C GIRONE C FEMMINILE

RISULTATI (giornata 14): Grifone Gialloverde-Catania 4-1, Fesca Bari-Lecce Women 2-4, Independent-Apulia Trani 2-4, Match Point Matera-Trastevere rinviata, Res Roma-Chieti 1-2, Rever Roma-Crotone 0-2, Vis Mediterranea-Roma XIV 4-0, E. Coscarello-Aprilia Racing rinviata.

CLASSIFICA: Chieti 42 – Res Roma* 32 – Apulia Trani** 31 – Trastereve** 29 – Aprilia Racing*** e Vis Mediterranea* 20 – Crotone* 19 – Lecce Women** e Matera*** 18 – Independent* 14 – Grifone Gialloverde* 12 – Roma XIV** 10 – Rever Roma* 8 – Catania*** 6 – Fesca Bari** 5 – E. Coscarello* 3.

*= gare da recuperare

PROSSIMO TURNO (30 gen.): Trastevere-Vis Mediterranea, Aprilia Racing-Res Roma, Apulia Trani-E. Coscarello, Catania-Rever Roma, Chieti-Fesca Bari, Crotone-Matera, Lecce Women-Grifone Gialloverde, Roma XIV-Independent.