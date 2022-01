BASKET A2/m – Nardò, contro la capolista Scafati c’è ben poco da fare. Risultati e classifica

Niente da fare per la Next Nardò sul campo della capolista Givova Scafati, vittoriosa per 87-60 e completa dominatrice dell’incontro. I salentini sono sempre a inseguire l’avversario, preciso in attacco e asfissiante in difesa.

A metà gara, il vantaggio dei salernitani vola oltre i 20 punti e c’è ben poco da fare per coach Gandini contro una corazzata del genere. Al 24′ Scafati va sul +22 e, sino alla fine, riesce a conservare un buon margine di vantaggio, contenendo la sporadica controffensiva neretina e incrementandolo sino al +27 finale.

Il Nardò danza pericolosamente nella zona rossa della classifica, fermo a dieci punti insieme a Chieti e, domenica prossima, avrà un’altra brutta gatta da pelare come la vice capolista Ravenna, che sarà di scena al Pala San Giuseppe di Copertino di Lecce.

IL TABELLINO

GIVOVA SCAFATI-NEXT NARDÒ 87-60

(27-18, 21-9, 20-14, 19-19)

SCAFATI: Quirino De Laurentis 17 (6/6, 1/1), Rotnei Clarke 14 (3/4, 2/5), Joseph yantchoue Mobio 11 (4/7, 1/2), Diego Monaldi 11 (2/3, 2/5), Riccardo Rossato 11 (3/6, 0/3), Edward Daniel 10 (5/6, 0/1), Iris Ikangi 5 (1/1, 1/2), Matteo Parravicini 5 (0/0, 1/3), Lorenzo Ambrosin 3 (0/1, 1/2), Fabio pio Perrino 0 (0/0, 0/2), Valerio Cucci 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 12 / 16 – Rimbalzi: 34 8 + 26 (Edward Daniel 9) – Assist: 20 (Diego Monaldi 6).

NARDÒ: Jazzmarr Ferguson 13 (3/10, 1/3), Quintrell Thomas 11 (5/9, 0/0), Andrea Amato 10 (0/3, 3/8), Mihajlo Jerkovic 8 (1/1, 2/2), Andrea La torre 7 (1/1, 1/2), Mitchell Poletti 7 (2/4, 1/5), Ennio Leonzio 3 (0/1, 0/2), Matteo Fallucca 1 (0/2, 0/2), Samuele Baccassino 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Toma 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 12 / 15 – Rimbalzi: 30 9 + 21 (Andrea La torre 8) – Assist: 12 (Jazzmarr Ferguson, Andrea Amato, Andrea La torre, Ennio Leonzio 3).

ARBITRI: Pierantozzi, Giovannetti, Bramante.

LEGADUE BASKET – GIRONE ROSSO

RISULTATI (giornata 16): Chiusi-Latina 89-87, Ravenna-Ferrara 79-78, Scafati-Nardò 87-60, Verona-Cento 73-49, San Severo-Fabriano 98-84, Stella Azz. Roma-Forlì rinviata ddd, Eurob. Roma-Chieti 85-73.

CLASSIFICA: Scafati 22 – Ravenna 20 – Verona 17 – San Severo 16 – Chiusi, Ferrara e Eurob. Roma 14 – Forlì, Cento e Latina 12 – Chieti e Nardò 10 – Stella Azz. Roma 6 – Fabriano 4.

PROSSIMO TURNO (30 gen. – giornata 17): Fabriano-Eurobasket Roma, Nardò-Ravenna, Chiusi-Chieti, Ferrara-Scafati, Forlì-Verona, Stella Azzurra Roma-San Severo, Latina-Cento.

(foto: archivio Cecere)