NARDÒ – A Molfetta, squadra non pervenuta. De Candia: “Non ha funzionato nulla”, Toma: “Chiediamo scusa”

Nardò assente ingiustificato al “Paolo Poli” e il Molfetta ne approfitta per bucare cinque volte la porta granata e allungare la serie positiva di risultati, ora arrivata a sei.

Dopo le prime schermaglie, la gara si sblocca al 20′ con Kordic che, da corner, batte Petrarca sul primo palo. Al 35′, azione identica e raddoppio Molfetta, sempre su corner di Guadalupi e sempre con un anticipo vincente di Kordic. Il Nardò non riesce a essere efficace sotto porta e la formazione di casa ne approfitta per allargare il vantaggio con l”ex Matino Giambuzzi, con Genchi e Gjonaj.

In casa Nardò, a fine gara, parla il dg Silvano Toma: “Sia lampante che oggi non siamo mai entrati in campo. Chiediamo scusa ai nostri tifosi e alla città ma cxredo che sia la squadra a dover chiedere scusa a noi e alla città. Non ricordo una partita del genere, forse a Portici, ma oggi il livello psicologico della squadra sembrava fuori contesto. Cercheremo in settimana di raccogliere i pezzi e di ripartire dalla prossima per voltare pagina”.

Mister Pasquale De Candia: “Prestazione negativa sin dal primo secondo di gara. Non ha funzionato nulla, non ci siamo proprio mossi da Nardò. Ora è il momento di stare zitti e di riflettere che niente ci viene dal cielo, bisogna tutto guadagnarselo. Nella testa dei ragazzi c’era qualche alibi, potevamo anche non giocare per delle situazioni che noi conosciamo ma non abbiamo voluto rinviarla. Onore al Molfetta, ma ad Altamura ci deve essere un altro Nardò. È la prima volta che mi succede una cosa del genere, non avevo mai perso così”.

IL TABELLINO

MOLFETTA-NARDÒ 5-0

RETI: 20′ pt e 35′ pt Kordic, 12′ st Giambuzzi, 19′ st Genchi, 25′ st Gjonaj

MOLFETTA: Viola, Lobjanidze, Pinto, Monaco, Genchi (21′ st Gjonaj), fedel, Dubaz (30′ st Cardamone), Panebianco, Guadalupi (30′ st Traorè), Giambuzzi, Kordic. All. Bartoli.

NARDÒ: Petrarca, De Giorgi, Romeo, Cancelli, Cristaldi, Caputo, Masetti, Trinchera (15′ st Cavaliere), Valenzano, Mancarella, Dorini. All. De Candia.

ARBITRO: Garofalo di Torre del Greco.

