BRINDISI-VIRTUS MATINO – Michel esagera, Spinelli punisce: il derby salentino del girone H va agli adriatici

Così come successo in agosto in Coppa Italia, è ancora Spinelli a decidere Brindisi-Virtus Matino, gara tra le due ultime del girone H, a caccia disperata di punti per uscire dai pantani della classifica.

Il Brindisi viene dal sonoro 0-4 interno subito nel recupero col Cerignola, mentre il Matino ritorna in campo dopo la lunga pausa e il pareggio interno col Rotonda, arrivato prima di Natale e con un roster in via di mutazione. Tra i biancazzurri esordiscono Czornomaz, Stauciuc e Michel, ultimo arrivato. E sarà proprio quest’ultimo a rompere, suo malgrado, gli equilibri, lasciando la sua squadra in dieci uomini al 43′ del primo tempo per una doppia ammonizione. Sino a quel momento, era stato il Brindisi a cercare la conclusione in un paio di occasioni: nella prima, Leuci era stato decisivo su Lopez; nella seconda, l’arbitro aveva annullato il gol di Lopez per fuorigioco. Per il Matino, un tiro di Monopoli alla mezzora, con palla leggermente larga. Al 45′ arriva il gol dei biancazzurri di casa: su cross di Triarico è Spinelli a buttarla dentro e a mandare i suoi in vantaggio al riposo.

Toma manda in campo Ancora nella ripresa nella speranza di rivitalizzare la manovra offensiva. L’unica nota di cronaca è un gol di Monopoli, annullato per fuorigioco. Poi il Brindisi gestisce e per il Matino non c’è più tempo.

Domenica prossima, la squadra di Toma avrà di fronte un altro scontro diretto, quello col San Giorgio; il Brindisi, invece, sarà di scena al “Fanuzzi” per la terza volta consecutiva, stavolta con il Francavilla, terza forza del torneo.

IL TABELLINO

BRINDISI-VIRTUS MATINO 1-0

RETI: 45′ pt Spinelli

BRINDISI: Cervellera, Falivene, Spinelli, Alfano, Morleo (34′ st Stranieri), Rekik (29′ st Desiderato), Galdean, Zappacosta (13′ st Silvestro=, Triarico, Lopez (42′ st Meneses), Trovè (38′ st Semeraro). All. Di Costanzo.

VIRTUS MATINO: Leuci, D’Andria, Prete, Mangione, Fina (7′ st Ancora), Tarantino, Czornomaz (23′ st Calò), Michel, Monopoli, Inguscio, Stauciuc. All. Toma.

ARBITRO: Zago di Conegliano.

NOTE: Ammoniti Trovè, Lopez. Morleo, Cervellera, Triarico, Silvestri, Stranieri (B), Michel, Tarantino, Fina, Mangione, Prete (VM); espulsi: al 44′ pt Michel (VM) per doppia ammonizione.

RISULTATI E CLASSIFICA

(foto: il “Fanuzzi” di Brindisi – ph. Simona Di Maria)