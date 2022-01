VIRTUS FRANCAVILLA – Pokerissimo al Messina e la Taurino-band vola al terzo posto

Terza vittoria consecutiva e undicesima stagionale per una scatenata Virtus Francavilla che travolge il Messina e si porta al terzo posto, a due lunghezze dal secondo.

La cronaca è un monologo biancazzurro. Virtus avanti già all’11’ con una rete di Patierno che premia un preciso cross di Caporale infilando Fusco in scivolata. Per il raddoppio si deve aspettare il minuto 29: corner di Maiorino e stacco di testa letale di Miceli che vale il 2-0. Il dominio continua al 37′: cross di Pierno, deviazione vincente di Prezioso e i tre punti vanno in archivio.

Il Messina prova a riaprirla con Baldè, al minuto 58 che sfrutta una corta respinta di Nobile su tiro di Adorante per segnare il punto della bandiera. Passano due minuti e la Virtus cala il poker con un gol di Pierno che ringrazia per un errore di Carillo e deposita dentro. A chiudere i conti, al minuto 78, arriva Perez che trasforma un calcio di rigore.

Domenica prossima, per la Virtus, ci sarà l’esame di maturità sul campo del Monopoli vice capolista dietro al Bari.

IL TABELLINO

Francavilla Fontana, Nuovarredo Arena

domenica 23 gennaio 2021, ore 17-30

Serie C/C 2021/22, giornata 23

VIRTUS FRANCAVILLA-MESSINA 5-1

RETI: 11′ Patierno (VF), 29′ Miceli (VF), 37′ Prezioso (VF), 58′ Baldè (M), 60′ Pierno (VF), 78′ Perez rig. (VF)

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile – Delvino, Miceli, Caporale – Pierno (81′ Gianfreda), Prezioso (65′ Carella), Toscano, Tchetchoua (65′ Franco), Ingrosso – Patierno (66′ Perez), Maiorino. A disp. Milli, Cassano, Idda, Feltrin, Enyan, Mastropietro, Tulissi. All. Taurino.

MESSINA (3-5-2): Fusco – Celic, Carillo, Fazzi – Rondinella (90′ Giuffrida), Simonetti (62′ Russo), Marginean, Fofana (79′ Maisano), Konate – Adorante (90 Spaticchia), Baldè. A disp. Lewandowski, D’Amore, Veca. All. Raciti.

ARBITRO: Bitonti di Bologna.

NOTE: ammoniti Prezioso, Tchetchoua, Patierno (VF), Carillo (M). Rec. 0′ e 0′.

(foto: Cosimo Patierno, autore del primo gol – ph Miglietta)