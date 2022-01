TARANTO – Giovinco sbaglia il rigore decisivo. Allo Iacovone con la Paganese è uno a uno

Il Taranto non riesce ad andare oltre il pareggio nel primo match dell’anno contro la Paganese. I rossoblù vanno avanti grazie ad un rigore di Saraniti ma vengono raggiunti da Firenze, Giovinco poi sbaglia il penalty decisivo. Allo Iacovone dopo tanta pioggia e freddo finisce con una rete per parte.

LA CRONACA – La pima occasione arriva dopo due giri di lancette ed è di marca ospite: Guadagni scatta sul filo del fuorigioco penetra in area ma Chiorra entra bene sulla sfera e sventa ogni pericolo. Il Taranto risponde un minuto dopo colpendo il palo: Versienti mette in mezzo dalla destra, Bianchi devia la palla di testa che si stampa sul legno, il quale evita l’autogol. Al 17’ Paganese pericolosa con la punizione di Firenze: la palla deviata dalla barriera finisce di poco fuori. Dopo una conclusione alta di Falcone, il Taranto sblocca il match al 44′: Giovinco tira, Baiocco respinge male, Falcone si avventa sulla palla e viene atterrato dall’estremo difensore azzurrostellato. Sul dischetto va Saraniti che non sbaglia per il vantaggio rossoblù. Le squadre vanno a riposo con i rossoblù avanti di una rete.

Il secondo tempo si apre con il pareggio ospite che gela lo Iacovone: all’11’ Castaldo dalla destra mette in mezzo per Firenze che segna nel più facile dei tap-in. Il Taranto ha la ghiottissima occasione per metter il muso avanti al 17′: Santarpia viene fermato con le mani da Bianchi che evita irregolarmente il gol dei padroni di casa. L’arbitro decreta il penalty e l’espulsione del difensore. Giovinco però dal dischetto si fa respingere la conclusione da Baiocco. Gli ionici provano a sfruttare la superiorità numerica. Al 36’ occasione da gol per i ragazzi di Laterza: il pallonetto di Benassai supera Baiocco ma trova sulla linea di porta un avversario che si rifugia in angolo. Un minuto più tardi doppia opportunità per gli ionici: Ghisleni sulla linea ancora si vede respingere una conclusione, ci prova anche Santarpia successivamente ma Baiocco para. Inutile il forcing finale del Taranto che nonostante sei minuti di recupero non trova la rete della vittoria. Settimana prossima i rossoblù saranno ospiti del Latina.

IL TABELLINO

Taranto, stadio “Erasmo Iacovone”

domenica 23 gennaio 2022 – ore 17:30

Serie C/C 2021/22 – giornata 23

TARANTO-PAGANESE 1-1

RETI: 43′ pt rig. Saraniti (T), 11′ st Firenze (P)

TARANTO (4-2-3-1): Chiorra – Versienti, Zullo, Benassai, Ferrara (24′ st De Maria) – Marsili, Civilleri – Mastromonaco (24′ st Ghisleni), Giovinco (32′ st Barone), Falcone (15′ st Santarpia) – Saraniti. A disp.: Antonino, Zecchino, Tomassini, Bellocq, Guastamacchia, Labriola, Cannavaro. All.: Giuseppe Laterza.

PAGANESE (3-5-2): Baiocco – Konate (20′ st Murolo), Sbampato, Bianchi – Martorelli (20′ st Scanagatta), Cretella, Zanini, Firenze, Manarelli – Guadagni (39′ st Volpicelli), Castaldo (31′ st Piovaccari). A disp.: Pellecchia, Brogni, Diop, Tommasini, Iannone, Del Regno. All.: Gianluca Grassadonia.

ARBITRO: Simone Gallipo’ di Firenze (Dell’Orco-Biffi; IV Cavaliere).

NOTE: Ammoniti: Mastromonaco (T) al 15′ pt, Sbampato (P) al 26′ pt, Baiocco (T) al 42′ pt, 47′ st Piovaccari (P). Espulso: Al 16′ Bianchi (P) per aver interrotto una chiara occasione da gol. Al 17′ st Baiocco (P) respinge un rigore di Giovinco (T).

