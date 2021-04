SERIE D/H – Turno infrasettimanale: derby tra Taranto e Nardò, il Casarano per riscattarsi a Francavilla. Il programma

Altro turno infrasettimanale per il girone H di Serie D. Domani, mercoledì 14, si gioca la ventiseiesima giornata di campionato.

La capolista Taranto è rimasta ferma nell’ultimo turno, vista la positività di alcuni atleti dell’Aversa. Nonostante ciò, gli uomini di Giuseppe Laterza hanno sorriso per via dei risultati degli altri campi. I rossoblù affronteranno il Nardò, reduce da un mese di stop, sempre per colpa del Covid.

Il Casarano ha bisogno di dare delle risposte immediate dopo il mezzo passo falso con l’Andria, a partire dal match di Francavilla in Sinni. Sulla loro strada però troveranno una compagine lotta per salvarsi e che arriva da una vittoria ed un pareggio. La polemica tra Picerno e Lavello non è destinata a chiudersi. Entrambe però devono concentrarsi sul calcio giocato per provare a ricucire il distacco dal Taranto. I lucani rossoblù verranno ospitati dal Portici, sempre più in crisi, mentre gli uomini di Zeman dovranno vedersela tra le mura amiche contro il Brindisi, bisognoso di punti per tentare a tutti i costi di evitare i playout. Gli uomini di De Luca arrivano da due pareggi consecutivi.

L’altro derby tutto pugliese vede di fronte Andria e Fasano. Due compagini che hanno obiettivi differenti, ma entrambe alla ricerca di punti. I federiciani dopo la buona prova di Casarano, cercano continuità. I brindisini vogliono allontanarsi ancora di più dalla zona calda. La ventiseiesima giornata ci offre anche il derby della Murgia, Altamura e Gravina sono pronte a darsi battaglia. I biancorossi stanno praticamente giocando praticamente ogni tre giorni. I gialloblù hanno appena cambiato la loro guida in panchina (affidata all’ex Casarano, Pasquale De Candia), sperando che ciò possa smuovere un po’ le acque.

Impegni casalinghi per Cerignola e Bitonto, entrambe affronteranno una compagine campana. Gli ofantini, la Puteolana, mentre i baresi ospiteranno il Sorrento. È stata rinviata a data da destinarsi Molfetta-Aversa.

Il programma e le designazioni della ventiseiesima giornata:

mer. ore 15

CERIGNOLA-PUTROLANA: Stefania Menicucci di Lanciano (Maroni-D’Ettorre)

BITONTO-SORRENTO: Vittorio Emanuele Teghille di Collegno (Chiavaroli-Giorgetti)

ANDRIA-FASANO: Vito Guerra di Venosa (Beggiato-Ciannarella)

FRANCAVILLA-CASARANO: Giuseppe Rispoli di Locri (Siracusano-Bosco)

LAVELLO-BRINDISI: Marco Russo di Torre Annunziata (Bartoluccio-D’Alessandris)

PORTICI-PICERNO: Ilaria Bianchini di Terni (Gennuso-Leonardi)

TARANTO-NARDÒ: Raimondo Borriello di Arezzo (De Santis-Cozzuto)

ALTAMURA-GRAVINA: Riccardo Leotta di Acireale (Gentile-Lombardi)

MOLFETTA-AVERSA: Rinviata a data da destinarsi

CLASSIFICA: Taranto* 48 – Casarano** 41 – AZ Picerno*, Lavello* e F. Andria 40 – Bitonto* 38 – Molfetta 37 – T. Altamura**** 35 – Nardò**** e A. Cerignola 34 – Sorrento 32 – Fasano* 27 – Brindisi 25 – Francavilla e R. Aversa*** 24 – Puteolana* e Portici 19 – Gravina*** 17.

*= una partita in meno

(foto: ©SalentoSport/Coribello)