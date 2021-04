SERIE D/H – Calendario, stop il 25 aprile per favorire i recuperi

Come preannunciato nelle scorse settimane, la Lega di Serie D ha disposto lo “stop and go” per il calendario ufficiale, in attesa di smaltire i recuperi che, man mano, si stanno accumulando causa Covid.

Per il girone H è sospesa la giornata numero 28 prevista per il 25 aprile. Questo il calendario dei recuperi:

21 aprile: Casarano-Nardò, Gravina-Real Aversa, Lavello-Team Altamura;

25 aprile: Casarano-Gravina, Nardò-Real Aversa, Team Altamura-Az Picerno.

28 aprile: Bitonto-Team Altamura, Real Aversa-Taranto, Nardò-Fasano

5 maggio: Team Altamura-Puteolana, Gravina-Nardò, Molfetta-Real Aversa