SERIE D/H – Az Picerno-Lavello non omologata: tutte le decisioni del Giudice sportivo dopo la 25ª

Az Picerno-Lavello (3-1 sul campo), al momento, non è stata omologata dal Giudice sportivo che ha preso atto del preannuncio di ricorso da parte della società ospite (probabilmente per un’errata misurazione del campo di gioco). Il risultato, quindi, resta sub iudice sino a nuova deliberazione.

Di seguito tutte le decisioni del Giudice sportivo dopo le gare della 25esima giornata nel girone H di Serie D.

CALCIATORI – Un turno di squalifica per Carlos Biason (Bitonto), Giuseppe Bozzi e Moussa Baradji (Team Altamura), Diego Albadoro e Francesco Pitarresi (Az Picerno), Tokinirina Rafetraniaina (Molfetta), Andrea Feola (Casarano), Pablo Burzio (Lavello), Sekou Camara (Sorrento).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 20 aprile per Angelo Iodici (Portici); sino al 16 aprile per Vincenzo Greco (Az Picerno).

AMMENDE – 400 euro alla Puteolana (presenza di 20-30 persone sulle tribune in violazione delle norme anti-Covid).

(foto: ©SalentoSport/Coribello)