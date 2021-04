SERIE B – Dieci gli squalificati dal Giudice sportivo dopo la 33ª giornata

Quinto cartellino giallo in dieci spezzoni di gara: se non è record, poco ci manca. Eugenio Corini dovrà fare a meno di Boban Nikolov, è costretto a saltare la delicata trasferta di Vicenza poiché squalificato per un turno dal Giudice sportivo.

Questi i provvedimenti disciplinari relativi alla 33esima giornata, al netto di Chievo-Pisa (2-0) giocata ieri sera.

CALCIATORI – Squalificati per una giornata Daniele Donnarumma (Cittadella), Lorenzo Pirola (Monza), Mauro Coppolaro (V. Entella), Ivan Lakicevic (Reggina), Matteo Legittimo (Cosenza), Luca Mora (Spal), Boban Nikolov (Lecce), Andrea Papetti (Brescia), Leonardo Sernicola (Spal), Emanuele Valeri (Cremonese).

DIRIGENTI – Squalificato per una giornata Antonio Bocchetti (Pescara) per aver contestato con veemenza una decisione arbitrale.

(foto: B. Nikolov, ©SalentoSport/Coribello)