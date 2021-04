TENNIS – Ct Maglie, col Molfetta un pari che vale i playout. Bene i baby Spircu e Manca a Lanciano

Buon pareggio (2-2) per il Ct Maglie contro il forte Country Club Molfetta nell’ultima giornata della prima fase a gironi del campionato regionale di Serie C maschile di tennis a squadre. Risultato che permetterà, al sodalizio magliese, di chiudere al terzo posto e di giocarsi i playout salvezza.

Queste le squadre schierate in campo. Ct Maglie (capitani Marco Cezza, Gabriele Frisullo e Mattia Leo): Alessio Giordano (2.8), Mattia Rocco Chiarelli (3.1), Samuel Spano (3.1), Stefano Costa (3.2), Salvatore De Donno (4.1) e Marco Cezza (4.2); Molfetta: Ivan La Cava (2.5), Giuseppe Monterisi (3.1, capitano), Filiberto Sorino (3.2) e Manolo Baldini (3.2).

I risultati: Monterisi b. Spano 64 75; Chiarelli b. Sonino 67 63 64; La Cava b. Giordano 64 62; Costa b. Baldini 64 46 60, Cezza-Spano b. Sorino-Baldini 62 67 10-8, Monterisi-La Cava b. Costa-Giordano 64 36 13-11.

Bene anche i giovanissimi del Ct Maglie nel circuito Junior Next Gen Italia (under 12). Dennis Ciprianu Spircu ha superato, nella finale di Lanciano, Alex Romano per 61 63; nella finale di doppio, poi, insieme al copertinese Riccardo Manca, ha battuto la coppia Mattia Lo Grippo-Alex Romano con un duplice 60. Continua, quindi, la corsa per l’ammissione al master finale che si svolgerà a novembre e vedrà impegnati i migliori under 12 d’Italia. La prossima tappa si terrà a Bari dal 19 al 27 giugno.

Sul positivo momento del Ct Maglie riferisce il ds del club, Antonio Baglivo: “Sono soddisfatto dei ragazzi della Serie C che si sono ben comportati, non solo in questa partita, ma in tutta la fase a gironi. C’è solo il rammarico di non aver vinto alcuni doppi sul filo di lana, sia in questa partita, sia contro l’Angiulli Bari, risultati che ci avrebbero potuto far guadagnare il secondo posto. L’obiettivo, comunque, è di far fare esperienza per i campionati maggiori ai nostri ragazzi del vivaio e pensiamo di poter contare su di loro in futuro”. Sui risultati dei baby a Lanciano: “Spircu e Manca hanno dimostrato, ancora una volta, la loro bravura nel confrontarsi coi più bravi under 12 d’Italia. Rinnoviamo il nostro auspicio per l’accesso al master finale dello Junior Next Gen”.

(foto: la squadra di Serie C del Ct Maglie)