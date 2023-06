Si è chiuso domenica scorsa un combattutissimo torneo di Serie D girone H che ha laureato campione il Brindisi, dopo lo spareggio contro la Cavese, e ha eletto vincitore dei playoff il Nardò di Nicola Ragno, con prospettive di ripescaggio in C. Saluta la Serie D, tra le altre, il Molfetta.

La classifica finale di Serie D girone H e i verdetti 2022-23:

Brindisi 69;

Cavese 69 – Nardò 65 – Barletta 64 – Casarano 57 – Team Altamura 56 – Matera 50 – Martina 45 – Fasano 44 – Bitonto 43 – P. Afragolese 39 – Gladiator 37 – Nocerina, Gravina 36 – Molfetta 32 – Francavilla in S. 30 – Lavello 26 – Puteolana 19.

Brindisi promosso in Serie C dopo lo spareggio contro la Cavese; Nardò vincitore dei playoff; Lavello, Puteolana (direttamente), Molfetta e Francavilla in S. (via playout) retrocesse in Eccellenza.

(foto: il Brindisi, campione del girone H)