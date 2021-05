SERIE D/H – Recupero, il Brindisi limita i danni a Sorrento: la nuova classifica

Torna a casa con un solo punto il Brindisi dalla trasferta di Sorrento, recupero della giornata numero 30 di Serie D girone H giocato nel pomeriggio. Due a due il risultato finale tra i costieri e gli adriatici, che sono andati sotto di due reti per via delle segnature di Mezavilla, nel primo tempo, e di Sandomenico, nella ripresa. Poi, tra il 32′ e il 40′ del secondo tempo, la riscossa biancazzurra, prima con la rete dell’1-2 di Evacuo, poi col gol in mischia di Faccini.

Il Brindisi, ora, sale a quota 28, affiancando il Portici (avversario nell’ultima giornata dopo la trasferta a Casarano) e molto si giocherà domenica prossima con la trasferta sul campo del fanalino di coda Puteolana.

La nuova classifica: Taranto 62 – Az Picerno 59 – F. Andria 54 – Lavello e Bitonto 51 – Casarano 49 – Nardò 48 – A. Cerignola 46 – T. Altamura 43 – Molfetta 41 – Sorrento 39 – Fasano 35 – Francavilla 32 – Real Aversa 30 – Gravina 29 – Brindisi e Portici 28 – Puteolana 25.

(ph. Coribello)