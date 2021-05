ECCELLENZA/B – Otranto, multa e sanzioni disciplinari: il Giudice sportivo del recupero e dell’11ª giornata

Otranto sanzionato dal Giudice sportivo, sia con sanzioni disciplinari, sia con sanzioni pecuniarie.

Di seguito l’anteprima delle decisioni del Giudice sportivo riferite alla giornata numero 11 giocata domenica scorsa e al recupero di campionato Otranto-Martina del 20 maggio.

GIRONE B

Gare del 20 maggio

CALCIATORI – Una giornata di squalifica per Francesco Mariano (Otranto), Francisco Delgado (Martina).

ALLENATORI – Squalifica sino al 17 giugno per Andrea Manco (Otranto), perché, nonostante fosse squalificato, dirigeva regolarmente il riscaldamento della squadra in campo. Durante la gara, impartiva disposizioni alla propria squadra, dopo essere salito su un palchetto montato dietro alle due panchine. Infine, accedeva negli spogliatoi sia durante l’intervallo, sia a fine gara; squalifica sino al 3 giugno per Massimo Pizzulli (Martina).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 30 giugno per Giuseppe De Cagna (Otranto), perché proferiva espressioni irriguardose e ingiuriose nei confronti di un organo federale.

AMMENDE – 200 euro all’Otranto, perché soggetti non identificati sostavano nell’area degli spogliatoi durante l’intervallo, senza ulteriori conseguenze.

Gare del 23 maggio

CALCIATORI – Una giornata per Vincenzo Chiochia (Grottaglie), Antonio De Vincenzo (Castellaneta), Angelo Maraglino (Sava).

AMMENDE – 100 euro alla Toma Maglie per la presenza, in distinta, dei tesserati Federico Nuzzo e Alessio Rizzo, non inclusi nel gruppo squadra previsto dal format vigente per la prosecuzione del campionato.

—

GIRONE A (gare del 23 maggio): squalificato Christian Carbone (all. Orta Nova) sino al 27 giugno; squalifica per quattro giornate per Raffaele Pio De Nittis (Manfredonia); per due giornate, Martino Curci (Orta Nova); per una giornata Vincenzo Bufi (UC Bisceglie), Benito Cicerelli (Manfredonia).