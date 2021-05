GIOVANILI – Primavera: Lecce, c’è il Pescara neopromosso (?) ma la testa è ai playoff. La situazione

Situazione abbastanza anomala quella del girone B di Primavera 2. Il Pescara ha matematicamente ottenuto la promozione in Primavera 1, battendo, al fotofinish, proprio il Lecce (attualmente: 50 punti contro 46). Sabato 22, per l’ultima giornata della regular season, c’è proprio in programma Lecce-Pescara che, a questo punto, è ininfluente per gli obiettivi di entrambi. Il Pescara è, sulla carta, promosso in Primavera 1; il Lecce è matematicamente ai playoff che prenderanno il via il 12 giugno. Il secondo e ultimo posto per gli spareggi promozione, nel girone B, se lo giocheranno Napoli ed Entella, appaiate a 35 punti, nell’ultimo turno: i baby azzurri sul campo dello Spezia, i liguri su quello della Salernitana.

Ma: la prima squadra del Pescara è retrocessa in Serie C e ciò, per regolamento, porterebbe la sua squadra Primavera a disputare il prossimo torneo Berretti (riservato alle giovanili della terza serie) e non il campionato Primavera 1. Tutto ciò, però, non è scontato: come riferiscono alcuni autorevoli organi di stampa, la formazione giovanile del Pescara potrebbe giocare, comunque, in Primavera 1 nella prossima stagione. Questo per via del possibile cambio di format di tale torneo che, nel 2021-22, potrebbe essere allargato dalle attuali 16 a 18 squadre. Di questo, se ne occuperà il prossimo Consiglio federale del 9 giugno.

Venendo al Lecce: col matematico secondo posto, i giallorossi, in semifinale, se la vedranno con la terza del girone A. La classifica, al momento, recita così: Verona 48 (promossa in Primavera 1); Parma 44, Cremonese 42; b39. Nell’ultimo turno: Udinese (28 punti)-Parma; Cremonese-Chievo (33 punti); Venezia (18 punti)-Brescia.

(foto: archivio, ph. Coribello-SalentoSport)