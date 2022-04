SERIE D/H – Il Nardò ritorna in Lucania. Nola-Rotonda, punti pesanti in palio: il programma dei recuperi

Infrasettimanale con due recuperi di campionato nel girone H di Serie D. Si giocherà alle ore 15 in entrambi i casi. Scenderanno in campo Lavello e Nardò, gara in programma nel calendario della 27esima giornata, e Nola-Rotonda, 30esima.

La squadra di Pasquale De Candia ritorna in Lucania dopo soli pochi giorni dalla convincente vittoria riportata contro il Rotonda. Avrà di fronte l’undici di Karel Zeman, a cui manca ancora qualche punto per mettere in archivio la questione salvezza e reduce da una serie positiva di tre partite, l’ultima delle quali è la vittoria per 0-1 sul campo del Bitonto. Arbitrerà l’incontro il signor Iannello della sezione di Messina.

Importantissima anche la gara tra Nola e Rotonda, entrambe iscritte nella sezione salvezza della classifica. Il Nola naviga sulla posizione di confine dei playout con 37 punti; il Rotonda ne ha due di meno. Dirigerà la partita il signor Recchia della sezione di Brindisi.

CLASSIFICA: A. Cerignola 75; Francavilla 61; Bitonto 59; Fasano 56; Nocerina 52; Gravina 51; Casertana 50; Sorrento 48; Molfetta 43; Lavello e T. Altamura 41; Brindisi 40; Casarano 39; Mariglianese e Nola 37; Rotonda 35; Nardò 34; San Giorgio 33; Bisceglie 29; V. Matino 24.

(Da recuperare: Lavello-Nardò oggi, Nola-Rotonda oggi, Nola-San Giorgio il 27 aprile, Mariglianese-Nardò il 1° maggio dal 1° del secondo tempo, risultato 2-0, San Giorgio-Bisceglie 1° maggio).