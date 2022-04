SERIE B – Classifica marcatori, irrompe Corazza (Alessandria) al terzo posto

Trentuno le reti messe a segno nella 35esima giornata di Serie B. Cambia poco nelle alte sfere della classifica marcatori, nelle quali irrompe Corazza (Alessandria), che, con una doppietta, appaia Donnarumma e aggancia il terzo posto.

La classifica marcatori dopo la 35esima:

20 RETI: Coda M. (Lecce);

13 RETI: Strefezza G. (Lecce);

12 RETI: Donnarumma A. (Ternana), Corazza S. (Alessandria);

11 RETI: Vazquez F. (Parma);

10 RETI: Lapadula G. (Benevento), De Luca M. (Perugia), Charpentier G. (Frosinone), Valoti M. (Monza), Baldini E. (Cittadella);

9 RETI: Dionisi F. (Ascoli), Cerri A. (Como), Galabinov A. (Reggina), Maric M. (Crotone), Moreo S. (Brescia);

8 RETI: Falletti C. (Ternana), Dany Mota (Monza), La Gumina A. (Como), Ciofani D. (Cremonese), Buonaiuto C. (Cremonese), Zerbin A. (Frosinone), Gytkjaer C. (Monza), Gliozzi E. (Como), Bidaoui S. (Ascoli);

7 RETI: Okwonkwo O. (Cittadella), Zanimacchia L. (Cremonese), Tello A. (Benevento), Insigne R. (Benevento), Cambiaghi N. (Pordenone), Forte F. (Benevento), Partipilo A. (Ternana), Torregrossa E. (Pisa), Gaetano G. (Cremonese), Puscas G. (Pisa);

6 RETI: 10 calciatori;

5 RETI: Di Mariano F. (Lecce) e altri 16 calciatori;

4 RETI: 19 calciatori;

3 RETI: Gargiulo M. (Lecce) e altri 32 calciatori;

DUE RETI: Majer Z., Listkowski M., Rodriguez P. (Lecce) e altri 52 calciatori;

UNA RETE: Tuia A., Dermaku K., Bjorkengren J., Gallo A., Blin A., Ragusa A., Helgason T. (Lecce) e altri 97 calciatori.