LECCE – Primavera, si ferma la striscia positiva: un gol di Jurgens regala la vittoria all’Inter

Il Lecce esce sconfitto nella trasferta di Milano contro l‘Inter nell’anticipo della 30esima giornata del campionato di Primavera 1. A decidere il match, un gol di Jurgens poco dopo la mezzora del primo tempo.

I giallorossi, comunque, sono stati protagonisti di una buona prestazione, mettendo, a più riprese, in difficoltà i più quotati avversari. Nel primo tempo, si segnala uno spunto di Nizet che mette in mezzo un cross invitante, non raccolto da nessuno dei suoi. Il gol dell’Inter è una prodezza dai 25 metri di Jurgens che trova impreparato Samooja. Due volte, Been sfiora il gol del pari prima del riposo.

Nella ripresa viene fuori il maggior tasso tecnico dei nerazzurri, vicini al raddoppio prima con Peschetola, su cui salva Macrì, aiutandosi col palo, e con V. Carboni, il cui tiro cross non è spinto da alcuni dei suoi compagni in porta. Il Lecce ci prova ma senza fortuna sino al 94′.

I ragazzi di Christian Chivu riscattano, così, la sconfitta dell’andata (2-1 Lecce il 18 dicembre) e si portano momentaneamente al secondo posto, in attesa delle altre gare di domani. Il Lecce interrompe la striscia positiva di tre risultati utili consecutivi e si prepara per lo sprint finale, a cominciare dalla gara casalinga contro il Pescara, ultimo in classifica e già retrocesso, da non fallire assolutamente. Squadre in campo domenica prossima alle ore 15 al Deghi Stadium di San Pietro in Lama.

—

IL TABELLINO

INTER-LECCE 1-0

RETI: 35′ Jurgens

INTER (4-3-2-1): Rovida – Cortinovis (84′ Moretti), Carboni F., Hoti, Silvestro – Sangalli, Peschetola, Nunziatini (78′ Casadei) – Grygar, Iliev (60′ Zuberek) – Jurgens (60′ Carboni V.). A disp. Basti, Botis, Fontanarosa, Cecchini Muller, Abiuso, Mirarchi, Dervishi, Owusu. All. Chivu.

LECCE (4-3-3): Samooja – Nizet, Hasic, Torok, Salomaa (70′ Carrozzo) – Been (70′ Mommo), Macrì, Pascalau (60′ Lemmens) – Burnete (81′ Piazza), Gonzalez, Berisha (81′ Daka). A disp. Borbei, Dima, Russo, Haakmat, Dreier, Scialanga, Lippo. All. Grieco.

ARBITRO: Burlando di Genova.

NOTE: ammoniti Iliev, Cortinovis, Silvestro (I), Pascalau (L). Rec. 0′ pt, 4′ st.