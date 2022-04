SERIE B – Lo studio del calendario: quello del Lecce è il più “facile”, in coda il Monza

A tre giornate dal termine, la classifica per la promozione diretta in Serie A vede in ballo ancora sei squadre: Cremonese 66, Lecce 65, Monza 54, Benevento 63, Pisa 63 (il Benevento è in vantaggio nei confronti diretti col Pisa), Brescia 62.

Abbiamo assegnato a ogni squadra il coefficiente che corrisponde alla sua posizione in classifica. Es. Cremonese coefficiente 1, Lecce coefficiente 2, e così via, per cercare di dare un criterio al calendario di ognuna delle pretendenti alla A diretta e per valutarne il grado di difficoltà. Tutto, sempre sulla carta, a meri valori statistici, giacché il calcio è bello perché è imprevedibile e, specie a fine campionato, contano di più le motivazioni che gli effettivi valori che emergono dalla classifica.

A ogni gara casalinga, poi, abbiamo assegnato un surplus di 0,5 punti di difficolta; il doppio per ogni gara in trasferta.

La notizia “buona” è che il Lecce ha il calendario dal coefficiente di maggior “facilità” (16,3). Ossia, affronterà squadre dalla posizione medio-bassa in classifica. In soldoni: il più “facile”. E sì, perchè, nella prossima sfida, si giocherà una grossa fetta di promozione diretta contro il Pisa, che all’andata vinse per 1-0. Pertanto, a maggior ragione, servirà vincere contro i nerazzurri per “pareggiare” la sconfitta dell’andata e per avere il vantaggio negli scontri diretti in caso di arrivo a pari punti, cosa che il Lecce vanta nei confronti del Monza (9) che ha il calendario peggiore della truppa, dovendo affrontare in trasferta il Frosinone (impegnato nella corsa playoff), in casa il Benevento (A diretta) e in trasferta il Perugia (playoff, ma all’ultima giornata potrebbe anche essere fuori dai giochi). Andiamo, comunque, con ordine.

Cremonese: Crotone fuori (quasi retrocesso), Ascoli in casa (corsa playoff), Como fuori (senza obiettivi). Difficoltà calendario 13,3; surplus casa/trasferta: 2,5; totale: 15,8.

Lecce: Pisa in casa (A diretta), Vicenza fuori (zona retrocessione diretta/playout), Pordenone in casa (già retrocesso). Difficoltà calendario: 14,3; surplus casa/trasferta: 2; totale: 16,3.

Monza: Frosinone fuori (playoff), Benevento in casa (A diretta), Perugia fuori (playoff). Difficoltà calendario: 7; surplus casa/trasferta 2; totale: 9.

Benevento: Ternana fuori (senza obiettivi), Monza in casa (A diretta), Spal fuori (zona playout(. Difficoltà calendario: 9,6; surplus casa/trasferta: 2,5; totale: 12,1.

Pisa: Lecce fuori (A diretta), Cosenza in casa (retrocessione diretta/playout), Frosinone fuori (playoff). Difficoltà calendario: 9; surplus casa/trasferta: 2; totale: 11.

Brescia: Spal in casa (senza obiettivi), Cittadella fuori (quasi fuori dalla corsa playoff), Reggina in casa (senza obiettivi). Difficoltà calendario: 12,3; surplus casa/trasferta: 2; totale: 14,3.

La classifica che emerge da questa analisi, che mette in testa la squadra che ha il calendario “migliore” e in coda chi ha il calendario “peggiore”, è: 1. Lecce; 2. Cremonese; 3. Brescia; 4. Benevento; 5. Pisa; 6. Monza. Ora, la parola al campo. Con la speranza che confermerà la matematica.