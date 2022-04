SERIE B – Giudice sportivo, 17 gli squalificati (tra cui un calciatore del Pisa)

Pesante defezione per il Pisa di Luca D’Angelo in vista della trasferta di lunedì prossimo sul campo del Lecce. I nerazzurri dovranno fare a meno di Idrissa Tourè, imponente centrale del centrocampo pisano, squalificato per un turno dal Giudice sportivo insieme ad altri 16 calciatori. Il dettaglio:

CALCIATORI – Squalificati per una giornata i seguenti calciatori: Federico Mattiello (Alessandria), Manuel De Luca (Perugia, più ammenda di 1.500 euro), Bruno Amione (Reggina), Nicolò Bianchi (Reggina), Marcel Buchel (Ascoli), Alessandro Di Pardo (Cosenza), Salvatore Esposito (Spal), Aldo Florenzi (Cosenza), Stefano Giacomelli (Vicenza), Ilias Koutsoupias (Ternana), Danilo (Parma), Ryder Matos (Perugia), Emanuele Padella (LR Vicenza), Marchus C. Rohden (Frosinone), Idrissa Tourè (Pisa), Sauli A. Vaisanen (Cosenza), Carlos Augusto (Monza).

Ammonizione e ammenda di 1.000 euro per Franco Vazquez (Parma).

DIRIGENTI – Squalifica sino al 20 maggio 2022 per Stefano Bancecchi (Ternana, vedi “ammende”).

AMMENDE – 5.000 euro alla Ternana “responsabilità diretta ex art. 6 comma 1 CGS per il comportamento tenuto, al termine della gara, dal presidente dott. Stefano Bandecchi nei confronti del direttore di gara”).