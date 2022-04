SERIE C/C – Stagione finita per tre calciatori del Taranto. Il Giudice sportivo della 37ª

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare della trentasettesima giornata di Serie C girone C:

GIOCATORI – Due giornate per Mario Pacilli (Taranto); una giornata per Denis Tonucci (Juve Stabia), Alessandro Carosso (Vibonese), Luca Martinelli (Catanzaro), Massimiliano Marsili (Taranto), Giacomo Parigi (Picerno), Francesco Pitarresi (Picerno), Tommaso Biasci (Catanzaro), Cristian Riggio (Fidelis Andria), Emanuel Ercolano (Latina), Nicola Bizzotto (Monopoli), Damiano Cancellieri (Monterosi), Walter Zullo (Taranto).

ALLENATORI – Due giornate per Nicola Albarella (Latina, per aver tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dell’arbitro pronunciando

al suo indirizzo per due volte una frase offensiva).

AMMENDE – 2.000 euro per il Potenza (per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da alcuni dei suoi sostenitori presenti nel settore distinti, consistiti nell’aver attinto con svariati sputi l’Assistente Arbitrale n.2); 1.500 euro per il Taranto (per fatti per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: nell’aver fatto esplodere tre petardi di media potenza e nell’aver lanciato tre bottigliette di plastica semipiene di acqua, nel recinto di gioco verso i calciatori del Bari); 800 euro per il Catanzaro (per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato un petardo nell’area circostante il rettangolo di gioco).