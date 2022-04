SERIE D/H – Le date di playoff e playout e il Giudice sportivo della 33ª giornata

Stangata del Giudice sportivo su Alessandro Monticciolo e Tiziano Prinari, allenatore e calciatore del Casarano, per le espulsioni rimediate nell’ultima gara di campionato giocata contro il Molfetta. Il Giudice sportivo della 33esima giornata di Serie D girone H.

CALCIATORI – Squalificato per cinque giornate Tiziano Prinari (Casarano, calciatore in panchina, dopo la realizzazione di una rete da parte della squadra avversaria, entrava indebitamente sul terreno di gioco e rivolgeva reiterate espressioni offensive e blasfeme all’indirizzo dell’arbitro. Alla notifica del provvedimento disciplinare, si avvicinava con atteggiamento minaccioso al direttore di gara, reiterano le espressioni offensive e intimidatorie, tentando, altresì, di venire a contatto fisico col medesimo, non riuscendo poiché trattenuto dai propri compagni di squadra); una giornata a Sebastian Meneses (Brindisi), Alessandro Pinto (Molfetta), Agostino Garofalo (Nocerina), Salvatore Tazza (Team Altamura), Bamory Camara Papa (Fasano), Angelo Raffaele Nolè (Francavilla), Giuseppe Chiaradia (Gravina), Gabriele Militano (Lavello), Salvatore Molinaro (Team Altamura), Ismail Achik (A. Cerignola), Nicola Lanzolla (Bitonto), Placido Marcellino (LAvello), Davide Cacace (Sorrento), Dembel Sall (Team Altamura).

ALLENATORI – Squalifica per tre giornate per Alessandro Monticciolo (Casarano, allontanato per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressioni ingiuriose all’indirizzo dell’arbitro con fare minaccioso); una giornata per Renato Bartoli (Molfetta).

AMMENDE – 1.000 euro al Rotonda (Per avere propri sostenitori, per l’intera durata del secondo tempo, rivolto ripetute espressioni offensive e di discriminazione territoriale all’indirizzo della terna arbitrale).

Ufficializzate, infine, le date per i playoff e playout per il girone H. I playoff si giocheranno mercoledì 25 (semifinali) e domenica 29 maggio (finale di girone); i playout, domenica 29 maggio.