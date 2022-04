SERIE D/H – Recuperi, Nardò rimontato a Lavello, ok il Nola: la nuova classifica

Sfuma in extremis la vittoria del Nardò sul campo del Lavello. I granata, nel recupero della 27esima giornata, si portano avanti due volte ma vengono, in entrambe le occasioni, rimontati dagli avversari. Apre le marcature al 3′ un gol di Puntoriere. Istantaneo pari lucano ad opera di Outtara, al 7′. Nuovo vantaggio salentino al 32′ con Mancarella, seguito dal terzo gol del Nardò, al 18′ della ripresa, ancora di Puntoriere. Sull’1-3 si spegne la luce per la squadra di De Candia che subisce prima il gol del 2-3 con Tapia al 34′, poi quello del 3-3, sempre con Tapia, al minuto 39′, entrambi su calcio di rigore.

Nell’altro recupero, valido per la 30esima giornata, il Nola batte il Rotonda per 2-1, reti di Corado per gli ospiti al 26′, pari di Coratella in chiusura di tempo e gol partita di D’Orsi al 30′ della ripresa.

La nuova classifica: A. Cerignola 75; Francavilla 61; Bitonto 59; Fasano 56; Nocerina 52; Gravina 51; Casertana 50; Sorrento 48; Molfetta 43; Lavello 42; T. Altamura 41; Nola* e Brindisi 40; Casarano 39; Mariglianese* 37; Nardò* e Rotonda 35; San Giorgio** 33; Bisceglie* 29; Matino 24.

(Da recuperare: Nola-San Giorgio 27 aprile, Mariglianese-Nardò dal 2-0 e dal 1′ st, 1° maggio, San Giorgio-Bisceglie 1° maggio).