LECCE – Via alla missione Pisa. Biglietti, superata quota 16mila. Gli orari delle ultime due giornate

Il Lecce è tornato in campo per dare il via alla settimana di preparazione in vista del big-match di lunedì pomeriggio (h 15) contro il Pisa. Non ci sono state defezioni in seno al gruppo diretto da Marco Baroni che, contro i nerazzurri, avrà a disposizione il rientrante dalla squalifica Alexis Blin. Domani altro allenamento all’Acaya, al mattino.

Procede a buon ritmo la vendita dei biglietti per la sfida promozione del 25 aprile. Alle 16, infatti, sono stati venduti 16.500 tagliandi. Sono stati esauriti quelli riguardanti i settori Poltronissime, tribuna Est e Curva Nord Superiore.

La Lega di Serie B, infine, ha diramato gli orari ufficiali delle ultime due giornate di campionato. Vicenza-Lecce si giocherà sabato 30 aprile alle ore 14; Lecce-Pordenone, venerdì 6 maggio alle 20.30.