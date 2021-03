SERIE D/H – Mercoledì di recuperi di campionato: Taranto-Fidelis Andria vale il primo posto

Nel girone H di Serie D sarà un mercoledì di recuperi. Lo scontro più importante è sicuramente quello tra Taranto e Andria. Allo “Iacovone” andrà di scena il derby che chiuderà l’undicesima giornata di campionato. I rossoblù, con una vittoria, potrebbero portarsi in vetta da soli, con tre punti di distacco dalle inseguitrici. Gli ionici arrivano da due partite positive, nelle quali hanno vinto senza prendere gol. Gli uomini di Panarelli, ex di turno, sono reduci dalla brutta sconfitta di Picerno, ma in questa stagione hanno dimostrato di essere una squadra più che competitiva. Per entrambe si tratta di una prova di maturità che potrebbe decidere il campionato.

Il secondo match del mercoledì, vedrà scendere in campo al “Vicino” di Gravina, la formazione di casa contro il Picerno. Un incontro che, sulla carta, sembrerebbe già scritto, vista anche la lontananza dai campi da gioco per circa due mesi da parte dei gialloblù. I lucani arrivano da un periodo particolare, nel quale c’è stato anche il cambio tecnico in panchina tra Ginestra e Palo. A dare fiato in casa rossoblù è stata la vittoria di domenica scorsa contro la Fidelis.

Chiude il mercoledì l’incontro tra Sorrento e Puteolana. I costieri si presentano a questa sfida con quattro sconfitte consecutive e con l’esonero di mister Fusco, mentre i granata, dopo la bella vittoria contro il Nardò, sperano di conquistare altri tre punti fondamentali per la rincorsa alla salvezza.

Il programma e le designazioni:

11ª giornata – mer. ore 14.30

TARANTO-ANDRIA: Valerio Pezzopane di L’Aquila (Castaldo-Caputo)

14ª giornata – mer. ore 14.30

SORRENTO-PUTEOLANA: Alessandro Recchia di Brindisi (Cecchi-Librale)

17ª giornata – mer. ore 14.30

GRAVINA-PICERNO: Luca De Angeli di Milano (Nechita-Cassano)

CLASSIFICA: Taranto***, Lavello* e Nardò 34 – Casarano*** e F. Andria* 33 – Az Picerno** 32 – Bitonto** 29 – T. Altamura**** e Molfetta*** 27– A. Cerignola 25 – Sorrento*** e Aversa* 24 – Fasano 20 – Brindisi** e Francavilla 19 – Portici*** e Puteolana** 15 – Gravina****** 14

*= una partita in meno

(foto: ©SalentoSport/Coribello)