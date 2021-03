LECCE – Corini sorride: Mancosu si allena con i compagni, altri quattro verso il rientro

Primo allenamento della settimana dopo quello facoltativo di ieri per il Lecce di Corini. Nella sessione pomeridiana svolta all’Acaya Golf Resort si registrano grandi novità come l’importante recupero di capitan Marco Mancosu, che ha regolarmente lavorato con il resto del gruppo e sarà disponibile con il Chievo. Ma non solo.

Hanno infatti svolto oltre la metà della sessione con i compagni, per poi proseguire in differenziato, anche Dermaku, Paganini, Listkowski e Rodriguez, che dunque si avvicinano alla data del completo recupero. Sono così rimasti Calderoni, Monterisi e Vigorito, che invece vanno avanti con il proprio piano personalizzato. Domani pomeriggio nuova sessione ad Acaya.

(foto: ©SalentoSport/Coribello)