TIRO CON L’ARCO – Mauro Liaci, un pezzo di Salento ai Campionati italiani di Rimini

Ci sarà anche un rappresentante salentino agli imminenti Campionati italiani di Rimini di tiro con l’arco che prenderanno il via domani, 11 marzo, e si chiuderanno domenica 14. Si tratta di Mauro Liaci (in foto) dell’Asd Evò Archery Team di San Cesario di Lecce, titolare di una palestra di fitness chiusa per via dei Dpcm finalizzati a limitare i contagi da Covid, la Evò Real Fitness.

La qualificazione ai campionati italiani avviene tramite una ranking list nazionale, stilata sulla base delle gare disputate nella stagione indoor. Ebbene: Mauro Liaci, sotto la guida di Romeo Liaci, in meno di due mesi è riuscito a compiere una grande impresa, la qualificazione ai Campionati italiani.

L’atleta dell’Evò Archery Team di San Cesario si è allenato costantemente, negli ultimi due mesi, tutti i giorni, presso il campo tiro di Merine e ha gareggiato ogni domenica, piazzandosi sempre al primo posto nella divisione arco nudo, in Puglia, Basilicata e Abruzzo.

Le gare del Campionato italiano saranno trasmesse da domattina alle ore 9 sul canale Youtube “YouArco”.