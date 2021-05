SERIE D/H – Meno tre alla fine, tanti gli obiettivi in campo: il programma della 32ª giornata

Tre giornate al termine in Serie D/H e tutto è ancora da decidere. La classifica è priva di asterischi ed ora si lotterà fino alla fine per la promozione, per i playoff e per la salvezza.

La capolista Taranto andrà a far visita al Francavilla, non ancora salvo ma, al momento, tranquillo. Gli ionici sono reduci da due vittorie, i lucani da una vittoria e un pareggio. A qualche km di distanza si giocherà un altro incontro fondamentale per questo finale di campionato. Il Picerno ospita l’Aversa. Gli uomini di Palo sono anch’essi reduci da due vittorie e trovano di fronte una squadra in piena lotta salvezza e reduce da due sconfitte. La Fidelis Andria tenterà di difendere il terzo posto in classifica provando a far punti sul campo del Molfetta ormai senza più obiettivi.

Nella bagarre playoff ci sono Lavello, Bitonto, Casarano e Nardò. I gialloverdi lucani sfideranno i ragazzi di Danucci, in quello che si presenta come un autentico scontro diretto che potrebbe valere una intera stagione. Il Bitonto invece ospiterà il Gravina, ad un solo punto dalla retrocessione diretta ma che, nelle ultime sette partite, ha perso solo una volta. I neroverdi arrivano dalla bella vittoria di Casarano, costata la panchina ad Orlandi.

A Casarano ritorna in pista Feola che avrà il compito di provare a conquistare almeno i playoff. I rossoazzurri andranno in Costiera amalfitana ospitati dal Sorrento, squadra che è ad un solo punto dalla salvezza matematica.

Può rientrare nella corsa anche il Cerignola, anche se un po’ attardato. Sulla strada dei foggiani ci sarà un Fasano non ancora matematicamente salvo. Il Brindisi a Pozzuoli si gioca tutto. Ai biancoazzurri servono i tre punti per essere più tranquilli, mentre la Puteolana spera in una vittoria per tentare di far rimanere accesa ancora quella piccola fiammella di speranza. Chiude il turno la sfida tra la penultima in classifica, il Portici, e l’Altamura. I biancorossi non vincono da nove partite.

Il programma e le designazioni della trentaduesima giornata di campionato:

dom h 16

CERIGNOLA-FASANO: Simone Nuzzo di Seregno (D’Alessandris-Messina)



PICERNO-REAL AVERSA: Dario Di Francesco di Ostia Lido (Ingenito-Mantella)



BITONTO-GRAVINA: Abdoulaye Diop di Treviglio (Consonni-Fiore)



FRANCAVILLA-TARANTO: Giuseppe Vingo di Pisa (Manzini-Brunetti)



LAVELLO-NARDÒ: Matteo Frosi di Treviglio (Marchese-Perali)



MOLFETTA-FIDELIS ANDRIA: Giuseppe Romaniello di Napoli (Pandolfo-Munitello)



PORTICI-TEAM ALTAMURA: Alfredo Iannello di Messina (Bentivegna-Campanella)



PUTEOLANA-BRINDISI: Kevin Bonacina di Bergamo (El Filali-Pilleri)



SORRENTO-CASARANO: Davide Gandino di Alessandria (Giacomini-Gookooluk)

CLASSIFICA: Taranto 62 – Az Picerno 59 – F. Andria 54 – Lavello e Bitonto 51 – Casarano 49 – Nardò 48 – A. Cerignola 46 – T. Altamura 43 – Molfetta 41 – Sorrento 37 – Fasano 35 – Francavilla 32 – Real Aversa 30 – Brindisi e Gravina 29 – Portici 28 – Puteolana 25.