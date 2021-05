VIRTUS MATINO – Costantino: “Contro il Maglie serviranno, cuore, energia ed un pizzico di fortuna”

La vittoria in rimonta contro il Gallipoli ha rilanciato la corsa della Virtus Matino, che ora vede i playoff più vicini. La compagine della presidentessa Cristina Costantino, dovrà innanzittutto provare ad imporsi domenica contro il Maglie, sperando poi in un passo falso del Sava. Quella che fino a due settimane fa sembrava una mission impossible, oggi appare qualcosa di più vicino, ma la numero uno del sodalizio biancazzuro non vuole assolutamente cali di concentrazione.

METà DELL’OPERA – “Ad oggi non abbiamo ancora fatto nulla di concreto. Non siamo neppure a metà dell’ opera, considerando che l’obiettivo per accedere ai play off era quello di centrare due successi nelle ultime due, sperando poi in un passo falso delle rivali. Il successo contro il Gallipoli non sarà servito a nulla, se non raggiungeremo la vittoria nella sfida contro il Maglie”.

CUORE E NON SOLO – “Da quando siamo ripartiti ogni gara è stata una finale .Serviranno cuore, energia, sofferenza, ed anche un pizzico di fortuna, che in situazioni come questa, serve sempre.

Abbiamo rispetto della Toma Maglie in primis per il blasone, inoltre con l’ attuale dirigenza c’è un bel rapporto da diversi anni, ma il Matino deve per forza vincere e mi auguro che i ragazzi riescano ad alzare ulteriormente l’asticella, proprio in una sfida decisiva come questa”.

PLAYOFF – “È una corsa alla vittoria da parte di tutti. Io più che guardare le mie rivali penso e spero nella crescita della mia squadra , in questa fase breve e determinante. Qualsiasi avversario ci toccherà affrontare sarà uguale, tutte le squadre sono attrezzate e ostiche”.

(foto: C. Costantino, ph. Porcelli)