SERIE B – Cittadella, i playoff sono davvero un tabù: la lista (aggiornata) delle partecipanti al torneo 2021-22

È ormai quasi definita la griglia di partenza del prossimo campionato di Serie B.

Alla lista provvisoria, dalla tarda serata di ieri si è aggiunto il Cittadella, sfortunato finalista playoff, che ha dovuto cedere il passo, e la Serie A, al Venezia. La formazione padovana ha il triste record di aver centrato cinque qualificazioni playoff consecutive nelle ultime cinque stagioni, ma anche di aver perso due volte in finale (l’altra, nel 2018-19 contro il Verona, dopo aver vinto l’andata per 2-0) e una volta in semifinale.

Questa, dunque, la lista provvisoria delle partecipanti al prossimo torneo cadetto: Ascoli, Benevento, Brescia, Chievo, Cittadella, Como, Cremonese, Crotone, Frosinone, Lecce, LR Vicenza, Monza, Parma, Perugia, Pisa, Pordenone, Reggina, Spal, Ternana, (vincente playoff Serie C, una tra Feralpisalò, Albinoleffe, Renate, Sudtirol, Avellino, Alessandria, Padova, Catanzaro).

(foto: Roberto Venturato, allenatore del Cittadella – archivio ph. Coribello-SalentoSport)