VOLLEY B/m – Leverano, Barone: “Col Casarano daremo il massimo, sono molto forti ma noi non siamo da meno”

Promette scintille il derby fratricida dei playoff di Serie B maschile tra Leo Shoes Volley Casarano e Bcc Leverano. L’andata si giocherà sabato prossimo a Casarano; il ritorno, il sabato successivo, a Leverano (sempre alle 19.30).

In casa Leverano, parla il libero Valerio Barone (foto), ex di turno insieme a Filippo Scrimieri: “Daremo il massimo fino all’ultimo pallone. Giocare un derby in una semifinale playoff la dice lunga su che tipo di sfide saranno. Loro hanno una squadra dove tutti i componenti hanno qualità e sono tutti esperti, non solo di questa categoria, ma anche di serie superiori, cui hanno aggiunto Paoletti. Casarano è una squadra molto forte, ma noi non siamo da meno. Finora non abbiamo mai perso, abbiamo un roster formato da giocatori che conoscono bene la categoria, hanno vinto diversi campionati e hanno ben figurato anche in A2, soprattutto grazie ad un gruppo molto affiatato che sono sicuro darà il meglio di sé anche in questa doppia sfida”.