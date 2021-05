ECCELLENZA – Maglie-Matino vale un grosso pezzo playoff. Riposano le prime due: il programma della 12ª

Penultima giornata del torneo, sui generis, di Eccellenza pugliese alle porte. Domani alle 16.30 si scende in campo per il dodicesimo turno. Per Matino e Castellaneta, quella di domani sarà l’ultima giornata della stagione regolare. La squadra di Branà è in piena lotta per la conquista di un posto nella griglia playoff e, a Leverano, dovrà affrontare il Maglie, diretta concorrente per gli spareggi di fine anno che potrebbero valere la Serie D. Sarà questo l’incontro clou della 12° turno.

Riposano le prime due della classifica, Otranto e Martina. La De Cagna è ormai sicura della qualificazione playoff, essendo irraggiungibile dalla quinta in classifica. Anche il Martina vede vicinissimo l’obiettivo. La mina vagante del lotto è l’Ugento che, facendo il pieno contro Deghi e Racale, arriverebbe a 22 e, quindi, sarebbe dentro. Anche il Maglie ha bisogno di fare punti, forse ne basterebbero pure quattro nelle ultime due per staccare il pass per i playoff.

Ad ogni modo, la questione rende viva la competizione tra le squadre, sino alla fine. Gallipoli-Sava è un po’ un’ultima spiaggia playoff per entrambe mentre Massafra-Castellaneta e Racale-Grottaglie serviranno solo per gli archivi.

Il programma:

GIRONE B

dom. h 16.30

Toma Maglie-Virtus Matino: Nico Valentini di Brindisi (Coviello-Garofalo) – a Leverano

Atl. Racale-AEL Grottaglie: Andrea Cianci di Bari (Amatore-Santoro)

Deghi-Ugento: Leonardo Falleni di Livorno (Calabrese-Curci)

Gallipoli-Sava: Emanuele Orlandi di Siracusa (Lovecchio-Scorrano)

S. Massafra-Castellaneta: Giammarco Raimondo di Taranto (Quaranta-Rupe) – a Mottola

Riposano: DC Otranto, Martina

–

CLASSIFICA: DC Otranto 23 (giocate 10) – Martina 21 (10) – V. Matino 18 (10) – Ugento 17 (9) – A. Toma Maglie 16 (9) – Sava 15 (9) – Gallipoli 12 (9) – S. Massafra 9 (9) – Racale 7 (9) – Deghi 6 (9) – Grottaglie 4 (9) – Castellaneta 3 (10).

—

Il programma della dodicesima giornata nel girone A: Corato-Barletta (Majrani di Firenze, a Ruvo di Puglia), Real Siti-AT San Severo (Dicorato di Barletta, a Stornara), Orta Nova-Vieste (Consales di Foggia, a Foggia), Vigor Trani-UC Bisceglie (Bonavita di Foggia, a Bisceglie)

Riposano: A. Barletta, Mola, Manfredonia

–

CLASSIFICA: Manfredonia 23 (giocate 9) – Barletta 21 (8) – A. Barletta 17 (10) – Mola 16 (9) – Corato 15 (8) – UC Bisceglie 8 (8) – Vigor Trani 8 (8) – AT San Severo 8 (9) – Orta Nova 7 (9) – Vieste 4 (8) – Real Siti 2 (8).

(foto: Coribello)