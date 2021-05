LECCE – Primavera, si chiude con la sfida al Pescara la regular season: i convocati da mister Grieco

Nel pomeriggio, alle ore 15, al Kick Off di Cavallino, si gioca Lecce-Pescara, gara valida per l’ultima giornata della regular season del torneo di Primavera 2, girone B.

Il Pescara ha ormai vinto il girone, ottenendo, quindi, la promozione in Primavera 1 (LEGGI QUI l’approfomndimento) e, pertanto, il match sarà ininfluente ai fini della classifica, essendo i giallorossi già qualificati ai playoff che prenderanno il via il 12 giugno (gara in casa contro la terza dell’altro girone).

Mister Vito Grieco ha convocato i seguenti calciatori:

PORTIERI – Borbei, Cultraro, Viola

DIFENSORI – Hasic, Lemmens, Monterisi, Pani, Pascalau Radicchio

CENTROCAMPISTI – Berg, grave, Inguscio, Mancarella, Maselli, Ortisi, Schirone, Sekansky, Trezza, Vulturar

ATTACCANTI – Ancora, Back, Burnete, Felici

(foto: V. Grieco, ph. Coribello-SalentoSport)