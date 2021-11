SERIE D/H – In viaggio Casarano e Nardò, avversario scomodo per la Virtus Matino: programma e arbitri della 13ª

Turno numero 13 in Serie D girone H domani pomeriggio. Unica variazione d’orario è la gara di Molfetta che prenderà il via alle ore 15.

Per il Nardò c’è, alle porte, la trasferta sul difficile campo di Bitonto contro una squadra che, nelle ultime tre giornate, ha portato a casa un solo punto, perdendo anche la vetta della classifica. Per i granata, c’è da cancellare in fretta la sconfitta interna contro il Francavilla in Sinni. In viaggio anche il Casarano sul campo di Rotonda, che, senza penalizzazione, sarebbe quinta in classifica a pari punti col Lavello. La squadra di Calabuig è a secco di vittorie da sei turni, nei quali ha racimolato solo due punti, un trend da invertire quanto prima.

La Virtus Matino prova a riordinare le idee dopo le quattro sconfitte di fila, ospitando lo scorbutico Cerignola a Parabita, a porte chiuse. Una squadra, quella foggiana, che è in piena forma e che è in serie positiva da sette turni (cinque vittorie e due pareggi), un avversario non semplicissimo da affrontare. Branà, che ha incassato il rinnovo della fiducia da parte della società, è alle prese con qualche infortunio di troppo e con una, sin qui, grave sterilità offensiva.

Trasloca ancora il Brindisi che dovrà spostarsi a Statte e giocare a porte chiuse contro il Bisceglie. Il Fasano di Ciro Danucci cerca conferme in quel di Molfetta.

Il programma e gli arbitri:

dom. ore 14.30

Bitonto-Nardò: Caruso di Viterbo (Caputo-Romano)

Brindisi-Bisceglie: Leotta di Acireale (a Statte a porte chiuse, Spagnolo-Tragni)

San Giorgio-Nola: Arcidiacono di Acireale (Anile-Bonaccorso)

Francavilla-Gravina: Romaniello di Napoli (Piedipalumbo-Conte)

Nocerina-Lavello: Palumbo di Bari (Massari-Alessandrino)

Rotonda-Casarano: Gallo di Castellammare di Stabia (Maione-Ciannarella)

Sorrento-Team Altamura: Bianchini di Terni (Russo-Galasso)

Mariglianese-Casertana: Sacchi di Macerata (De Santis-Carchesio)

Virtus Matino-A. Cerignola: Nuzzo di Seregno (a Parabita a porte chiuse, Rizzi-Giangregorio)

dom. ore 15

Molfetta-Fasano: Kovacevic di Arco Riva (Chiarillo-Rinaldi)

CLASSIFICA: Casertana 26 – Francavilla 25 – A. Cerignola e Bitonto 24 – Lavello 21 – Gravina 19 – Nocerina 18 – Fasano e Sorrento 17 – Molfetta 15 – Nardò, Casarano, Bisceglie e Nola 14 – Rotonda 13 – T. Altamura e Mariglianese 12 – San Giorgio 11 – V. Matino 8 – Brindisi 3.