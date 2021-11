ECCELLENZA – Martina e Barletta sono già campioni d’inverno: programma e arbitri della 12ª

Penultima d’andata per il torneo di Eccellenza che, in entrambi i gironi, ha già eletto i campioni d’inverno: Barletta (A) e Martina (B).

Gara, sulla carta, agevole, per gli itriani di mister Pizzulli che ospiteranno il Grottaglie. L’Ugento è atteso dal Manduria. Gare casalinghe per Castellaneta (contro l‘Ostuni), l’Otranto (contro il Sava) e il Gallipoli Football (contro il Racale). Per la Toma Maglie, l’avversario sarà il Mola sul neutro di Castellana Grotte. Posticipo tra Ginosa e Massafra.

Programma e arbitri della 12esima:

dom. ore 14.30

Castellaneta-Ostuni: Pizzi di Bergamo (Miccoli-Grimaldi)

DC Otranto-Sava: Laraspata di Bari (Bono-Calabrese)

Gallipoli-Atl. Racale: Schifone di Taranto (Tangaro-D’Ambrosio)

Manduria-Ugento: Doronzo di Barletta (Magnifico-De Benedictis)

Martina-AEL Grottaglie: Dicorato di Barletta (Mazzarelli-De Marzo)

Virtus Mola-Toma Maglie: Consales di Foggia (Panebarca-Pedico) – a Castellana Grotte

–

dom. ore 15.30

Ginosa-S. Massafra: Sangiorgi di Imola (Rizzi-Nero) – ore 15.30

**

CLASSIFICA: Martina 33 – Ugento 25 – Castellaneta e DC Otranto 20 – Gallipoli F. e Sava 19 – Toma Maglie 16 – Manduria 12 – Ginosa e Ostuni 10 – Racale 9 – Grottaglie e S. Massafra 8 – V. Mola 6.

—

GIRONE A (dom. ore 14.30): A. Vieste-Borgorosso (Lacerenza di Barletta), Canosa-CD Mola (Paladini di Lecce), Corato-V. Trani (a Ruvo di Puglia, Bonavita di Foggia), DB Trinitapoli-San Severo (sab. ore 14.30 a San Ferdinando di Puglia, Petraglione di Termoli), Manfredonia-San Marco (a Monte S. Angelo a porte chiuse, Montanaro di Taranto), Orta Nova-Barletta (a San Ferdinando di Puglia, Albione di Lecce), UC Bisceglie-Real Siti (Colazzo di Casarano).

CLASSIFICA: Barletta 33 – Corato 24 – CD Mola e San Severo 22 – UC Bisceglie 19 – Manfredonia 17 – DB Trinitapoli 15 – Orta NOva 14 – Real Siti 13 – Atl. Vieste 12 – Canosa 9 – Borgorosso 8 – San Marco 5 – Vigor Trani 2.